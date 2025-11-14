Valentina ad Affari Tuoi pesca il pacco da zero euro, ma per fortuna lo cambia: quanto porta a casa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di venerdì 14 novembre è Valentina dalla provincia di Bolzano in Trentino Alto Adige, che lavora nelle scuole per aiutare come , è mamma di due bambini e nel game show di Rai1 è arrivata accompagnata da sua madre Luana. Il jackpot legato a Gennarino è di 6mila euro.

Al primo tiro vanno via 200mila euro

La partita si apre con i soliti sei tiri, il primo porta Valentina in Molise e vanno subito via 200mila euro, secondo tiro è diretto alla Calabria con 100 euro. Luana sceglie l'Abruzzo e ci trova 5 euro con il conseguente premio della lotteria Italia, il tour delle regioni continua nel Lazio, in cui ci sono 200 euro. Il penultimo tiro è per la Puglia, in cui ci sono 50 euro. L'ultimo tiro dei primi sei è fondamentale per trovare Gennarino, Valentina chiama la Liguria e vi trova 300mila euro.

Una partita con due pacchi da 200mila euro: era il contenuto del pacco nero

La chiamata del Dottore arriva puntuale e offre alla concorrente un cambio e decide di accettare. Si dirige, quindi, verso il numero che aveva adocchiato e prende il 4, lasciando così il pacco numero 6 che aveva pescato e ora nelle mani della Basilicata. Decide di aprirlo subito e De Martino commenta: "Mamma mia", ma è un sospiro di sollievo perché la pacchista aveva beccato lo zero. Il tiro successivo le porta in Campania e beccano il Pacco Nero, in cui c'erano 200mila euro. Per concludere la tripletta Valentina chiama la new entry della Valle d'Aosta che ha beccato 10 euro.

Vanno via anche i 75mila euro

Il Dottore propone tre tiri e un'offerta, avanzando 20mila euro, ma Valentina rifiuta e punta alla Toscana con il numero 8 che è il compleanno del compagno della mamma, ma purtroppo il pacco conteneva 100mila euro. La platea invoca il mantra del pacco blu, perché la situazione si riprenda un po'. Valentina chiama l'Emilia Romagna e trova 500 euro. La tripletta si conclude chiamando la Sardegna e c'era un euro. La prossima mossa del Dottore si determina a carte, Valentina becca il cambio, ma lo rifiuta. È il momento dei tre tiri, il primo va in Sicilia e porta via il più piccolo dei pacchi rossi, quindi i 10mila euro. Valentina individua nel 13 un numero che in passato è tornato spesso, ma le fa paura e scopre che in quel pacco ci sono 15mila euro. Il tiro successivo è per il 10 dell'Umbria che porta via 75mila euro.

Valentina racconta il suo legame con i numeri

Arriva una nuova offerta del Dottore, che dimezza quella precedente e offre 10mila euro. Ma Valentina rifiuta e con il suo unico tiro a disposizione, la mamma racconta di aver sognato due mesi prima dell'arrivo ad Affari Tuoi, un binario il numero 2, nel quale compariva sua figlia, scomparsa due anni fa. Luana decide di chiamare il Veneto che ha proprio il numero 2 e vi trova 50mila euro. "Ci si sbaglia, anche se era istinto". Il Dottore propone due tiri e offre 5mila euro, che però rifiuta sperando di beccare uno dei due rossi presenti. Valentina racconta:

Il 3 me l'ha consigliato mio figlio Damian, e mi ha detto nel 3 ci sono 200mila euro. Il 20 è un numero un po' particolare, dopo Damian ho avuto un altro bambino, Mathias nato al quinto mese senza battito, sarebbe dovuto nascere il 20 di novembre, quel 20 doveva essere qualcosa e poi non è stato. Il 7 è il numero in cui è morta mia sorella.

Valentina chiama il Piemonte con il numero 7 e dentro ci sono 20mila euro. Il secondo tiro è per le Marche che hanno il numero 20 e dentro c'è Gennarino.

L'ultima telefonata del dottore è la più impegnativa e la sua ultima mossa è il cambio che, aggiunge, non ha alcun significato se non ai fini del gioco stesso. Valentina si ritrova con il 4, giorno in cui è nato suo figlio Damian, ma le ha consegnato anche il numero 3, lei però decide di non cedere il pacco che ha pescato: "A maggio mi sposo quei soldi mi farebbero comodo". E l'intuizione era giusta, nel suo pacco c'erano proprio 30mila euro.