Il duetto di Arisa e Patrizia incanta il pubblico di The Voice Senior: “Era il mio desiderio”

È iniziata la sesta stagione di The Voice Senior, il programma musicale di Rai1 condotto da Antonella Clerici in cui uomini e donne over 60 con la passione per il canto possono mostrare le loro abilità canore. Nella prima puntata già emergono i primi talenti, come quello della signora Patrizia che immediatamente viene notata da Arisa. Le due si rendono protagoniste di un momento incantevole nel corso della puntata, ovvero il duetto della cantante e dell'aspirante concorrente.

La storia di Patrizia raccontata a The Voice

Come ogni edizione, la prima parte del programma è incentrata sulle Blind Auditions, ovvero i momenti in cui i giudici sono girati sulle loro poltrone in modo da non poter vedere chi alle loro spalle sta cantando. Sul palco arriva la signora Patrizia, di 64 anni. che fa la collaboratrice scolastica, nata a Genova ma siciliana: "Credo che alla fine chiunque di noi se segue un sogno e ci crede, poi qualcosa esce di bello" dice nella clip di presentazione. Racconta di aver sempre provato una grande felicità nell'ascoltare musica, nel cantare, ma una volta sposata la vita da moglie, madre e lavoratrice le ha tolto tempo per coltivare la sua passione. I figli, però, ricordano come aveva la capacità di far entrare loro nelle storie che raccontava: "Mi immedesimavo nella fiaba di Cenerentola, che pur essendo un principessa non poteva dirlo. The voice è la possibilità di salire sulla carrozza".

Patrizia canta a The Voice, Arisa la sceglie

Come brano per presentarsi in puntata, Patrizia scegli la canzone di Nuovo Cinema Paradiso di Morricone. Ad accompagnarla c'è il figlio: "Ci hai fatto sognare, ora fai sognare anche gli altri". E, in effetti, è quello che è accaduto. Già dopo l'accenno delle prime note, i giudici sembrano piuttosto emozionati e c'è qualcuno che sembra essere più interessato degli altri, si tratta di Arisa. Dopo alcuni volteggi vocali di Patrizia, la cantante non ha dubbi e dopo qualche minuto si volta, scegliendola. Le due, quindi, si incontrano e incantano il pubblico con un duetto soave, sulle note di una canzone fiabesca, ovvero I sogni son desideri, che insieme hanno cantato per realizzare un sogno di Patrizia. I giudici, in visibilio, applaudono entrambe.