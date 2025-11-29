Ascolti tv venerdì 28 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Gli ascolti tv di venerdì 28 novembre: vince The Voice Senior su Rai 1 con 3.343.000 spettatori e il 22.5% contro la soap Tradimento su Canale 5, che resta ferma a 2.477.000 spettatori e il 15.3%. In access prime time la consueta sfida tra Affari Tuoi e La Ruota. Tutti i dati Auditel della serata.

Tutti i dati Auditel di ieri, venerdì 28 novembre. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici, mentre su Canale 5 è stata trasmessa Tradimento, la soap turca che ogni settimana appassiona i telespettatori Mediaset. In access prime time la sfida consueta tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Tutti i dati Auditel di ieri.

La sfida tra Tradimento e The Voice Senior

Su Rai 1 The Voice Senior condotto da Antonella Clerici ha appassionato gli spettatori della tv di stato, complice anche la presenza magnetica dei giudici Loredana Bertè, Arisa, Clementino, Nek e Rocco Hunt. L'appuntamento registrato 3.343.000 spettatori pari al 22.5%, vincendo la serata degli ascolti. La soap opera Tradimento in onda su Canale5 ieri sera ha segnato invece 2.477.000 spettatori con uno share del 15.3%.

Il film Ronin in onda su Rai 2 in prima serata ha raggiunto invece 494.000 spettatori pari al 3.1%. Farwest su Rai3 ha raggiunto 861.000 spettatori con il 6.9%, mentre Le Iene Presentano la cura in onda su Italia1 ha totalizzato 861.000 spettatori con il 6.9%. Quarto grado su Rete4 condotto da Gianluigi Nuzzi insieme a Alessandra Viero ha intrattenuto 861.000 spettatori con il 6.9%. Fratelli di Crozza sul NOVE ha raggiunto 1.082.000 spettatori con il 6.2%, Insider – Dieto la verità su La7 ha segnato invece 861.000 spettatori con il 6.9%.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Nell'access prime time si è riproposta la consueta sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Il programma condotto da Stefano De Martino in onda su Rai 1, ieri sera ha visto Martina dalla Sardegna recuperare una partita disastrosa. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.328.000 spettatori (22.2%) dalle 20:24 alle 21:18. Dopo il calo di audience registrato giovedì 27 novembre, il programma di Gerry Scotti riacquista però il primato di fascia: 5.247.000 spettatori pari al 26.7% dalle 20:30 alle 21:39.