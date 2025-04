The Couple sembra il Grande Fratello Bis: perché il reality di Ilary Blasi non ha nulla di nuovo

A cura di Elisabetta Murina

Il Grande Fratello sta continuando. Ha cambiato nome, si chiama The Couple ed è condotto da Ilary Blasi, ma la sostanza non cambia. La prima puntata del ‘nuovo' format (nuovo tra virgolette perché non ne varrebbe l'aggettivo), è andata in onda lunedì 7 aprile in prima serata su Canale 5. Otto coppie di concorrenti legati da un qualche tipo di rapporto, familiare, amicizia, amore, convivono in una casa con telecamere accese 24 ore su 24. Una diretta che registra ogni loro conversazione e azione, che poi diventa argomento di dibattito in puntata. Dopo un Grande Fratello durato ben 8 mesi (da settembre ai primi di aprile), la sensazione è quella di trovarsi davanti a qualcosa di già visto. E va bene che la casa di produzione di The Couple è la stessa del reality, ma il format non ha nessuna novità che lo differenzi, tanto che a tratti sembra di vederci doppio. La casa in cui vivono è la stessa cha abbiamo conosciuto in ogni angolo durante l'ultima edizione del GF: i mobili e i colori sono cambiati, le stanze hanno nomi diversi (l'ex tugurio che diventa suite) ma l'essenza è la stessa.

La casa di The Couple

A ben guardare, almeno in apparenza, una differenza c'è: le sfide che coinvolgono i concorrenti. Le varie coppia in gara, nella prima puntata, si sono affrontate in giochi che hanno messo alla prova la loro collaborazione e affinità, finalizzati a conquistare delle chiavi. Più ne avranno alla fine, più alta sarà la possibilità di trovare quella giusta per aprire la cassaforte contenente il montepremi da 1 milione di euro. Una nota scherzosa del programma, gaffe comprese (come quella del concorrente che credeva la Sardegna non fosse in Italia), che alleggerisce la visione rendendola diversa dal classico Grande Fratello. Ma questo basta davvero a giustificare la presenza di un nuovo format? Forse no, soprattutto se consideriamo che nemmeno i giochi sono un'innovazione firmata The Couple. Tornando indietro di qualche edizione, infatti, i concorrenti del GF si sfidavano settimanalmente per conquistare il budget per la spesa o dei bonus da sfruttare. Prove fisiche e mentali, proprio come abbiamo visto tra le coppie. E alla fine che c'è di nuovo? Niente.

Uno dei giochi di The Couple nella prima puntata

Nota positiva del programma (anche se non nuova) la conduzione di Ilary Blasi. Un ventata di spontaneità, tra battute con i concorrenti e interazione con i nuovi opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini, che mancava da tempo, sicuramente da quando non le è stata più affidata la guida dell'Isola dei Famosi e dello stesso Grande Fratello. Eppure, per quanto divertente e amata sui social, da sola non basta. La prima puntata del programma ha raggiunto 2.234.000 spettatori con uno share del 18.6%, ed è stata meno vista del ritorno di Alberto Angela con Ulisse. Una partenza incerta per il ‘nuovo' format che, dopo la prima puntata, sembra inserirsi nell'ombra di un GF Bis. Come finirà? Forse chiuderà in negativo come il programma ‘madre', ma è ancora presto per dirlo e le sorti potrebbero cambiare.

