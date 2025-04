video suggerito

La prima gaffe a The Couple, Danilo Mileto parlando della Sardegna: “Una regione che non si trova in Italia” Prime esilaranti gaffe a The Couple, durante uno dei giochi della serata. Protagonista è Danilo Mileto, 32enne pugliese, secondo cui la Sardegna non è una regione che si trova in Italia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

136 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se c'è una cosa che in The Couple non mancherà sono le gaffe. Tra Ilary Blasi appassionata di strafalcioni e i concorrenti che non scherzano in fatto di incidenti diplomatici, il programma già nella prima puntata ha regalato agli spettatori di Canale 5 dei momenti a dir poco esilaranti. Protagonista del primo momento giù annoverato tra i cult del reality è Danilo Mileto, ragazzo pugliese che partecipa allo show con suo fratello Fabrizio e in un unico gioco ha già mostrato delle perle diventate virali sui social.

Danilo Mileto e la confusione su Dante Alighieri

Tra i giochi della serata c'era quello di far indovinare all'altro membro della coppia, delle immagini che compaiono sullo schermo, il tutto mentre si cammina a velocità sostenuta su un tapis roulant. Ed è proprio qui che Danilo Mileto è caduto, metaforicamente parlando, in un paio di occasioni. La prima vedendo il ritratto di Dante Alighieri prova a farlo indovinare in maniera vaga al fratello Fabrizio che, infatti, coglie i riferimenti nominando il sommo poeta, ma il fratello maggiore scarta la sua risposta giusta con un sonoro "no" e subito interviene Ilary Blasi: "Ma come no? Ma quello era Dante Alighieri, ma chi pensavi che fosse?". Danilo risponde dicendo di essersi confuso. E la conduttrice rincara la dose: "Ma chi pensavi fosse Dante Alighieri, Amedeo Goria?" scatenando l'ilarità del pubblico.

"Una regione che non è in Italia" e la reazione di Ilary Blasi

Il momento senza dubbio più esilarante è quello in cui il 32enne pugliese deve far indovinare al fratello la Sardegna. Guarda l'immagine che compare sullo schermo e dice: "Allora Fabri, è una regione in cui fa molto caldo, ma non è in Italia" e dallo studio si sente Ilary Blasi che perplessa e anche stupita chiede: "Ma come non è in Italia? Certo che fa parte dell'Italia". In studio nel frattempo si alternano risate e urla incredule dei presenti che, davvero, non possono credere a quanto appena affermato dal modello pugliese che, inoltre, prova anche a giustificarsi, dicendo di non aver visto poi benissimo, perché c'era il fratello davanti lo schermo. Un momento a dir poco esilarante dello show.