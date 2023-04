Tensione al GF VIP, lo scontro tra Oriana Marzoli e Micol Incorvaia: “Ho paura di parlarti ormai” Piccole incomprensioni al GF VIP tra Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Durante l’ultima cena tutti insieme, sabato sera, le due concorrenti hanno litigato prima per colpa del vino, poi: “Rispondi sempre male, ho paura di parlarti ormai”, “Tu non mi hai neanche chiesto come stavo”.

I finalisti del Grande Fratello VIP hanno trascorso l'ultimo sabato sera insieme tra le mura di Cinecittà. Il programma ha organizzato per loro una mega cena ma, durante i pasti, qualcosa è andato storto. Micol Incorvaia e Oriana Marzoli hanno discusso animatamente: tutto sarebbe partito per via di un bicchiere "troppo pieno" di vino, "Stavo male e non mi hai chiesto niente", il proseguo.

Lo scontro tra Oriana Marzoli e Micol Incorvaia

Nell'ultimo sabato sera da "VIP" del Grande Fratello, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia si sono rese protagoniste di un duro battibecco. Stavano cenando quando la concorrente venezuelana ha riempito con troppo vino il suo bicchiere: "Ti passiamo i bicchieri? No amore, non puoi farlo così il bicchiere. Non c'è altro vino", le parole di Micol infastidita. "Cavolo, non ci fanno entrare altro vino" ha così commentato Marzoli prima di incolpare la sua amica di essere particolarmente antipatica nei suoi confronti negli ultimi giorni: "Lamentarsi prima di niente, Micol stai rispondendo male continuamente ultimamente. Ho paura di parlarti per come rispondi, non dire di no. Il mood che hai quando hai il ciclo è difficile". "Non era questo, e quindi? Puoi avere paura di parlarmi per come poi ti rispondo? Ma veramente?", la replica della Incorvaia che ha recriminato la sua amica di non esserle stata vicina negli ultimi giorni, particolarmente difficili per lei. "Non mi hai nemmeno chiesto come stavo", ha risposto a tono.

Il chiarimento dopo cena

Dopo cena i VIP si sono riuniti per le "ultime verità". Tutti i concorrenti hanno detto la loro sui loro inquilini e Micol Incorvaia ha usato belle parole per Oriana Marzoli, nonostante le incomprensioni durante la cena: "Sei stata una compagna di viaggio stupenda, sei una bellissima persona. Hai buoni sentimenti, credi nei legami, pensavo che avendo fatto diversi reality, avendo stretto legami di amicizia in altri reality, non dessi il giusto peso ai rapporti. Invece mi sono ricreduta, mi sono ritrovata a capire che effettivamente tu dai molto peso non solo ai rapporti ma anche alle parole. Amo la tua schiettezza, la tua sincerità anche a costo della lite".