Temptation Island Winter, cinque conduttrici in lizza: da De Filippi e Toffanin a Lorella Cuccarini Il settimanale DiPiù stila una lista delle conduttrici in lizza per il nuovo format di Temptation Island, Temptation Winter, che potrebbe andare in onda per la prima volta nel prossimo inverno: “De Filippi, Cuccarini, Mennoia e Silvia Toffanin tra le papabili presentatrici, l’ultima voce riguarda Ilary Blasi”.

A cura di Gaia Martino

Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset dello scorso 4 luglio si è parlato per la prima volta di Temptation Island in versione invernale. Temptation Winter dovrebbe andare in onda nel prossimo inverno con protagonisti e ambientazioni differenti dal tradizionale format. Come precisato da Raffaella Mennoia ad inizio agosto, "non si è ancora parlato come produzione interna", ma il nuovo numero della rivista DiPiù avrebbe lanciato un toto nomi tra i papabili personaggi che potrebbero dirigere il nuovo programma.

Chi potrebbe condurre Temptation Winter

Il settimanale DiPiù, scrive Biccy.it, ha stilato una lista di cinque volti in lizza per presentare l'inedito format di Temptation Island, Temptation Winter, che potrebbe arrivare nel prossimo inverno. L'ipotesi più quotata cadrebbe su Filippo Bisciglia, veterano al timone del programma, ma nessuno esclude che per il nuovo format la produzione potrebbe scegliere nuovi volti. Un nome in lizza sarebbe quello di Maria de Filippi, poi quello di Silvia Toffanin che da tempo cercherebbe "una trasmissione serale con la quale misurarsi". Si parlerebbe di Lorella Cuccarini, insegnante nella scuola del talent show Amici, ed anche di Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro della De Filippi, che potrebbe gettarsi in una nuova avventura lavorativa. "L'ultima voce clamorosa riguarda Ilary Blasi" inoltre, nonostante la conduttrice, dopo la chiusura dell'Isola, non sembrerebbe essere in alcun progetto Mediaset della prossima stagione televisiva.

Ilary Blasi "vittima del cambio linea di Pier Silvio"

Lo stop al trash a Mediaset voluto da Pier Silvio Berlusconi avrebbe fatto non poche vittime e tra queste, come specificato dal settimanale Oggi, ci sarebbe anche Ilary Blasi. Dopo la chiusura dell'Isola dei Famosi, in soffitta sarebbe stata spedita anche la conduttrice, impegnata ora nella battaglia legale contro l'ex marito Francesco Totti.