Temptation Island riparte, spunta lo spot per la nuova edizione su Canale 5 Sono iniziati i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island. Dopo l'annuncio dei casting, ecco i primi spot su Canale 5. Non si sa se anche quest'anno il reality raddoppierà con un'edizione estiva e una autunnale.

A cura di Andrea Parrella

È l'indiscutibile fenomeno della televisione italiana delle ultime stagioni televisive e anche quest'anno Temptation Island si appresta a tornare in onda su Canale 5. Dopo il doppio appuntamento dei mesi scorsi, con due edizioni a distanza di poche settimane, una in estate e l'altra in autunno, anche quest'anno Temptation Island tornerà a popolare le serate estive di Canale 5.

Quando riparte Temptation Island, i casting per la nuova edizione

In questi giorni su Canale 5 è in rotazione lo spot della prossima stagione, con l'annuncio dei casting. Non c'è ancora una data precisa, lo spot indica un appuntamento "prossimamente", ma è evidente che ci si sta già muovendo per l'appuntamento estivo con uno dei programmi più seguiti e commentati delle ultime stagioni televisive.

Temptation Island in onda anche in autunno?

Non è chiaro se anche quest'anno Mediaset sceglierà di raddoppiare Temptation Island, un esperimento che pochi mesi fa sembrava riuscito ma che, allo stesso tempo, rischia seriamente di spolpare un titolo pregiato per Canale 5, soprattutto per il periodo di messa in onda. Una trasmissione che raccoglie grande consenso e che poco meno di un anno fa è riuscita anche a costringere la Rai a tutelare Alberto Angela dal confronto con Temptation Island, vista la scelta del servizio pubblico di rinviare gli episodi di Noos dopo i risultati tutt'altro che soddisfacenti riscossi dal programma di Angela, in onda la stessa sera di Temptation Island.

Il caso di Montoya e la versione spagnola di Temptation Island

Intanto del reality si è parlato molto anche nelle scorse settimane, per la grande risonanza dell'edizione spagnola del format. La isla de las tentaciones ha fatto il giro del mondo soprattutto grazie al caso Montoya e alla sua rabbiosa reazione davanti alle immagini del tradimento della compagna. Immagini diventate virali in poche ore, in grado di fare il giro del mondo.