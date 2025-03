I casting per la nuova edizione di Temptation Island sono partiti: ecco come partecipare

video suggerito

Temptation Island è pronto a tornare sugli schermi di Canale 5 con una nuova edizione prevista per metà giugno 2025. Per tutti quelli che sono fan della trasmissione e sognano di mettere alla prova la propria relazione, questo è il momento giusto. La produzione, infatti, ha annunciato che i casting sono ufficialmente aperti. Ecco come partecipare al programma che ogni anno tiene incollati milioni di spettatori in Italia.

Il ritorno del viaggio nei sentimenti su Canale 5

Il ritorno del viaggio nei sentimenti passa per un punto fermo: il conduttore Filippo Bisciglia. Un altro punto fermo è il resort in Sardegna, un posto da sogno: l'Is Morus Relais. In quel luogo, le coppie metteranno il loro amore alla prova divisi in un villaggio di tentatori e in un villaggio di tentatrici. Trasmesso su Canale 5, il reality è diventato un appuntamento fisso per gli amanti del genere, grazie al mix di emozioni, colpi di scena e riflessioni sulle dinamiche di coppia.

Come partecipare a Temptation Island

Come partecipare ai casting di Temptation Island? Le istruzioni per candidarsi alla nuova edizione sono state pubblicate sulla pagina Instagram ufficiale del programma.

Se siete una coppia stabile, non avete figli in comune e non siete sposati, non avrete problemi a partecipare a #TemptationIsland! Potete iscrivervi su Wittytv.it o chiamare lo 063721721. Vi aspettiamo

In poche parole, i requisiti sono chiari:

Essere una coppia stabile, pronta a testare la solidità del proprio legame.

Non avere figli in comune.

Non essere sposati.

Per presentare la candidatura, basterà quindi compilare il modulo online sul sito Wittytv.it, la piattaforma ufficiale di Maria De Filippi, dove ci sono tutte le informazioni necessarie. Chiamare il numero 063721721 e seguire le indicazioni della redazione.