I pianti di Anna Acciardi nello spot di Temptation Island, lei reagisce: “Siete senza cuore, non guardo più Canale 5” In un video pubblicato su Tik Tok, Anna Acciardi si è lamentata del nuovo spot di Temptation Island. Nel filmato, la reazione della ragazza dopo aver visto il tradimento del suo ex fidanzato, Alfred Ekhator: “Alcune immagini, erano necessarie? Potevate avere un po’ di cuore, un po’ di tatto”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono stati tra i protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island. I due erano entrati da fidanzati, ma dopo il falò di confronto hanno deciso di lasciare separati il reality condotto da Filippo Bisciglia, a causa dell'infedeltà del ragazzo, che nel villaggio cominciò una frequentazione con la single Sofia Costantini. Al tempo, le immagini del tradimento suscitarono una reazione forte da parte di Anna, che ha perciò trovato di cattivo gusto il fatto di utilizzarle nel nuovo spot del programma.

Le parole di Anna Acciardi sullo spot di Temptation

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Tik Tok, l'ex concorrente si è sfogata contro la produzione del reality, a cui lei stessa aveva partecipato nel corso della scorsa estate: "Non sono qui per parlare di capelli o make-up, non ho nulla in viso, volevo solo fare una domanda a coloro che hanno montato questa bellissima pubblicità per annunciare la riapertura dei casting per Temptation Island. Alcune immagini, erano necessarie? Potevate avere un po' di cuore, un po' di tatto per Anna?", le parole.

Anna ha spiegato che aveva ascolto con piacere l'annuncio di una nuova stagione, poi, però, la brutta sorpresa: "Sono arrivata alla fine del video, e sono rimasta di stucco. Ho pensato: ‘Spegni, chiudi'. Volevo prendere la televisione, staccare tutto e lanciarla dal balcone. Grazie, non guarderò più Canale 5 per evitare la pubblicità di Temptation Island", ha concluso.

Lo spot per la nuova edizione

Lo spot pubblicitario per la nuova edizione del reality, divenuto ormai un fenomeno televisivo tutto italiano, è in rotazione in questi giorni su Canale 5. Non c'è ancora una data precisa per l'inizio del programma, visto che l'appuntamento è dato "prossimamente", ma è evidente che ci si sta già muovendo per uno degli appuntamenti estivi più seguiti delle ultime stagioni. Nel frattempo, il fenomeno ha spopolato anche in Spagna, grazie al caso di Montoya e alla sua reazione davanti alle immagini del tradimento della compagna.