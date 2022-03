Su Discovery arriva il tributo a Emanuele Sabatino “Ema MotorSport” in occasione del suo compleanno Su Motor Trend arriva il tributo a Emanuele Sabatino, Ema MotorSport, in occasione del suo compleanno: il meccanico youtuber si tolse la vita all’età di 45 anni.

A cura di Gaia Martino

La morte di Emanuele Sabatino, il meccanico social più famoso d'Italia, ha sconvolto tutti. Era il 10 dicembre 2021 quando la moglie dava la triste notizia, Ema MotorSport si è tolto la vita all'età di 45 anni. L'improvvisa scomparsa ha suscitato non poche reazioni da parte di tutti coloro che lo seguivano e per questo motivo Motor Trend ha deciso di omaggiarlo con un regalo speciale per gli appassionati.

Il tributo a Ema MotorSport in tv

L'ultima stagione inedita del format con cui si è fatto conoscere anche dal pubblico televisivo prima di morire, In officina con Ema, andrà in onda lunedì 21 marzo 2022 alle 22:15 su MotorTrend, canale 59 del gruppo Discovery. Il giorno è stato scelto anche in occasione del compleanno di Emanuele Sabatino: "Motor Trend si unisce, così, al desiderio della famiglia di ricordarlo nella dimensione che lui più ha amato: occupandosi di motori nella sua officina e ringraziando tutti i suoi fan" si legge nel comunicato sul sito DMax, il canale tv del gruppo Discovery. Il video promo è stato pubblicato sul profilo Facebook di Ema MotorSport: "Ricordiamo Ema e rendiamo omaggio a tutti coloro che l'hanno sempre seguito con entusiasmo e passione. In Officina Con Ema Lunedì 21 Marzo alle 22:15 su MotorTrend Canale 59″.

La storia di Ema MotorSport

Si è suicidato all'età di 45 anni, lasciando sconvolta la famiglia e tutti i suoi fan. Emanuele Sabatino era il ‘chirurgo dei motori', come lui stesso amava definirsi, ma anche una star del web con centinaia di seguaci. È stato autore di manuali di meccanica e video e anche protagonista di programmi televisivi su Motor Trend. "Ho iniziato a riparare auto all’età di 21 anni. Poi avevo aperto un’officina a Melegnano in cui preparavo auto sportive. Ma una serie di circostanze non si sono incastrate e, complice la crisi, il castello di carta è crollato" raccontò al Corriere della Sera. Non si arrese e così aprì un'attività imprenditoria a Broni, nel pavese, e dopo aver messo in piedi una piccola officina iniziò a seguire corsi di marketing e comunicazione. Poi il lancio nel mondo dei social, la fortuna, e poi improvvisamente la morte. È stato trovato senza vita dai familiari il 10 dicembre 2021.