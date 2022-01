Stella e Alex Belli, le versioni non combaciano. Lui disse a Signorini: “Non vado con altre donne” Stella è uscita allo scoperto, parlando dell’amore libero che condividerebbe con Alex Belli e Delia Duran: “Abbiamo condiviso tutto, anche momenti di complicità erotica”. Ma le sue parole sembrano smentire la versione che l’attore ha dato ad Alfonso Signorini. Uno dei due potrebbe non aver detto la verità.

Nelle ultime ore, Stella è uscita allo scoperto. La donna è stata più volte menzionata al Grande Fratello Vip da Alex Belli come termine di paragone, al fine di rassicurare Delia Duran circa la natura del suo rapporto con Soleil Sorge: "Soleil è come Stella, stai tranquilla". Stella, che ha recitato anche nella serie The Lady, firmata da Lory Del Santo, sostiene che con Alex Belli e Delia Duran sarebbero: "Amanti, amici e complici". Ospite di Pomeriggio Cinque, ha anche confermato di essere lei la donna del rapporto a tre avuto – secondo quanto racconta Delia Duran – durante il compleanno di Alex Belli. Ma qualcosa non quadra.

La versione di Stella, presunta amante di Alex Belli e Delia Duran

Barbara d'Urso ha fatto sapere che sarebbe stata la stessa Stella a contattare la redazione per chiedere di essere invitata. Lo scopo della donna sarebbe stato quello di difendere Alex Belli: "Io, Alex e Delia ci amiamo, il nostro è un rapporto di amore libero". La conduttrice ha preferito evitare di menare il can per l'aia ed è arrivata al sodo: "Sei tu la terza persona di cui parla Delia?". E Stella prima ha tergiversato un po', poi ha ammesso: "Sì, sono io forse questa terza persona. Non vorrei ci focalizzassimo solo su questo. […] Alex non vuole essere definito. L'amore può voler dire tantissime cose. Io amo Alex. […] Delia non è una vittima, è consenziente e felice". Più esplicite le dichiarazioni rilasciate a Libero Quotidiano:

"Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia, con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità, ma che vanno oltre, mi ha sempre accettato. Non sono un pericolo per nessuno, abbiamo viaggiato insieme, siamo andati in moto, fatto shooting fotografici, immersioni e dormito insieme, abbiamo condiviso tutto anche momenti di complicità erotica. Nel senso che nel nostro rapporto abbiamo condiviso anche la sessualità libera, ma che certamente non è il fulcro della nostra intensa amicizia”.

Le parole di Alex Belli ad Alfonso Signorini

Stella è stata decisamente chiara circa il concetto di amore libero che a suo dire vivrebbe con Alex Belli e Delia Duran. L'attore, invece, quando gli è stato chiesto di spiegare cosa intendesse, si è impelagato in discorsi contorti risultati incomprensibili ai più. Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 24 gennaio, sia Katia Ricciarelli che Alfonso Signorini gli hanno chiesto di spiegare cosa intendesse per amore libero. Il conduttore, davanti all'ennesima risposta poco chiara, lo ha messo alle strette:

"Tradotto in soldoni, amore libero vuol dire poter andare a letto con altre donne pur essendo sposati? Veniamo alle concretezze. È questo che vuol dire?".

Belli ha scosso la testa, senza dare una risposta chiara. Signorini lo ha incalzato: "Amore libero vuol dire andare a letto con altre donne anche se sei sposato, sì o no?". A questo punto, Belli ha risposto in modo secco, deciso e chiaro come non mai: "No, per me no" (vedi video in alto a partire dal minuto 07:49). E a questa dichiarazione, si aggiunge quella della stessa Delia Duran che più volte ha invitato il marito a precisare che "amore libero non significa che puoi andare con le altre donne". Dunque, la versione di Alex Belli e quella di Stella non combaciano. Uno dei due potrebbe non aver detto la verità.