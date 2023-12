“Sono stato io”, la rivelazione di Gilles Rocca sulla lite tra Bugo e Morgan a Sanremo Gilles Rocca ha rivelato di essere stato lui a suggerire a Morgan di cambiare il testo della canzone durante il Festival di Sanremo 2020: “Vuoi farti squalificare? Cambia il testo”. Ma l’attore non credeva di essere preso alla lettera.

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gilles Rocca ha lanciato la bomba. Ospite del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, Gilles Rocca ha rivelato di essere stato lui a suggerire a Morgan di cambiare il testo della canzone durante il Festival di Sanremo 2020. Il cantautore brianzolo, infatti, gli aveva confidato di voler andare via da Sanremo e lui gli ha suggerito di farsi squalificare: "Cambia il testo". La reazione di Morgan: "Si. È stato lui. Lui ha anche scritto la musica di Altrove, l’arrangiamento l’ha scritto Amadeus e Fedez ha scritto il testo. Prodotto da Dargen D’Amico".

La rivelazione di Gilles Rocca

Gilles Rocca ha spiegato di non essersi reso conto di cosa fosse successo, non era consapevole che gli avrebbe suggerito proprio il modo per uscire dal Festival. Morgan, infatti, ha preso alla lettera l'indicazione dell'ex ballerino di Ballando con le stelle e il resto, come si dice, è storia con la squalifica di Bugo e Morgan.

Posso confidare una cosa? Arriva Morgan da me e mi dice: "Voglio andare via". E io: "Non puoi andartene, puoi farti squalificare". E lui: "Come si fa?". E io: "L'unica cosa che puoi fare è cambiare il testo". E lui ha cambiato il testo, è colpa mia. Neanche il direttore d'orchestra se n'era accorto di tutto, tant'è che aveva proseguito. Quando poi Bugo ha lasciato il palco e s'era capito quello che è successo, hanno abbassato la musica.

"Ancora oggi credono fosse tutto preparato"

Gilles Rocca poi rivela che ancora oggi c'è chi gli chiede se non fosse un momento tutto preparato: "Me lo chiedono tutti e ancora oggi, ma quello che posso dire è che è tutto vero, è successo veramente". La squalifica di Bugo e Morgan al Festival di Sanremo 2020 ha rappresentato certamente uno dei momenti più importanti della storia recente della kermesse canora. Il duo era in gara con la canzone "Sincero" che Morgan aveva modificato nella serata del 7 febbraio. Un brano che è ormai celebre: "Le brutte intenzioni, la maleducazione. La tua brutta figura di ieri sera. La tua ingratitudine e la tua arroganza.Fai ció che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo il disordine è una forma d’arte. Ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco. Rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io".

La reazione di Morgan

Nella ormai celebre chat Whatsapp che mette in collegamento Morgan con i giornalisti, il cantautore ha ironicamente replicato: "Si. È stato lui. Lui ha anche scritto la musica di Altrove, l’arrangiamento l’ha scritto Amadeus e Fedez ha scritto il testo. Prodotto da Dargen D’Amico".