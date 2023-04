Sonia Bruganelli: “Quest’anno il GfVip è cambiato con l’ingresso di Edoardo Tavassi” Edoardo Tavassi è il “migliore in campo” di questa edizione del Grande Fratello Vip. Lo dice Sonia Bruganelli in un’analisi pubblicata sull’ultimo numero di “Chi”.

Come nelle partite di calcio e di basket, c'è l'MVP. In questa edizione sembra abbastanza chiaro che sia stato Edoardo Tavassi il "migliore in campo". Non ha vinto, ma è entrato in tutte le dinamiche, una sorta di ‘regista in campo'. Lo riconosce anche Sonia Bruganelli in una raffinata analisi televisiva pubblicata sull'ultimo numero di "Chi": "Penso che il GfVip sia cambiato dal momento del suo ingresso". Grandi complimenti anche per Orietta Berti, che era finalmente entrata in confidenza con il mezzo, e per Giulia Salemi, come d'altronde ha dimostrato il regalo costosissimo che la producer le ha voluto fare.

Le parole di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha percepito di aver fatto un passo avanti nel suo essere opinionista al Grande Fratello Vip, consapevole che un anno di "apprendistato" davanti alle telecamere le abbia fatto davvero bene:

L'anno scorso il mio GfVip è stato una scommessa, ero molto diretta, ma anche meno attenta ai nodi del racconto e non ero abituata a muovermi davanti a una telecamera. Quest'anno è stato completamente diverso, anche perché con Orietta Berti ho trovato sintonia: ciascuna aveva un ruolo ben definito e si è capito che, di base, mi interessa esprimere commenti che abbiano un senso piuttosto che attirare attenzione su di me. Mi dispiace che sia finita proprio adesso che Orietta stava dando il meglio.

Il cambio di marcia del Grande Fratello Vip

Edoardo Tavassi ha cambiato la marcia di questo Grande Fratello Vip. Sonia Bruganelli ne è sicura: "Il GfVip secondo me è cambiato con l'arrivo di Edoardo Tavassi. All'inizio era un ragazzo divertente, poco alla volta ha creato questa divisione nettissima fra chi era a suo favore e chi no. Da lì sono mutate molte cose, come il rapporto fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: sono stati accusati di litigare troppo quando, in realtà, era Tavassi a influenzare Donnamaria".

Prima c'era un cast vario, c'erano diverse dinamiche: con Tavassi è cambiato il meccanismo. […] È stato il concorrente più manipolatore.

Il rapporto con Alfonso Signorini

Nessun problema con Alfonso Signorini: "Un rapporto di fiducia e affetto". E su Giulia Salemi: "È stata una scoperta perché non sono così moderna per il web e, all'inizio, non riuscivo a capire dove sarebbe andato a parare il suo ingresso. Ma poi mi è piaciuta lei. Mi piace come personaggio e come ragazza".