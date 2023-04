Edoardo Tavassi è il terzo eliminato del Grande Fratello Vip 7 Edoardo Tavassi è il terzo eliminato del Grande Fratello Vip. Oriana Marzoli va in finale.

La puntata finale del Grande Fratello Vip 7 ha visto una serie di eliminazioni in successione. Edoardo Tavassi è il terzo eliminato del Grande Fratello Vip. Le altre eliminazioni, al momento della terza eliminazione sono state Micol Incorvaia battuta da Nikita Pelizon e Milena Miconi eliminata dal televoto iniziale da parte di Alberto De Pisis, il quale ha poi sfidato in un televoto, ancora da chiudere al momento in cui questo pezzo viene pubblicato, Sofia Giaele De Donà.

Edoardo Tavassi è il terzo eliminato, le percentuali di voto

Edoardo Tavassi è il terzo eliminato del Grande Fratello Vip e Oriana Marzoli, la Reina molto amata, vola in finale per sfidare Nikita Pelizon. Le percentuali di voto sono state le seguenti: Oriana Marzoli è stata salvata con il 59.8% delle preferenze mentre Edoardo Tavassi è stato votato dal 40.2%. Una forbice molto ampia che riflette il grande amore del pubblico a casa per quella che è considerata la vera "Reina" della casa del Grande Fratello Vip.

Il momento iconico tra Edoardo e Luciano Tavassi

C'è stata una sorpresa finale bellissima per Edoardo Tavassi, che proprio poco prima di uscire ha incontrato suo padre, Luciano Tavassi. Il padre di Edoardo è stato colpito da una malattia nel periodo precedente da questo collegamento, ma per fortuna è andato tutto bene. Lui ha ammesso: "Sono un po' dimagrito ma sto bene". Anche Alfonso Signorini ha voluto sottolineare la grande forza d'animo e il coraggio dell'uomo che a tutti i costi ha cercato di essere presente. Edoardo Tavassi in lacrime, lo ha abbracciato: "Mio padre è unico". Commenti positivi su Micol Incoravia: "Sono rimasto molto contento di Micol perché è una ragazza acqua e sapone, come piace a noi. Ho conosciuto anche i suoi genitori e sono felice. Sono contento perché l'amore è importante e a parte tutto, la ragazza ci piace molto".