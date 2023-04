L’abbraccio di Edoardo Tavassi col papà Luciano dopo la malattia: “Sono un po’ dimagrito” Un momento molto emozionante, l’abbraccio tra Edoardo e suo padre Luciano, che ha superato la malattia: “Sono un po’ dimagrito ma sono qui”.

La grande emozione di Edoardo Tavassi per l'arrivo di suo padre Luciano nella finale del Grande Fratello Vip 2022/2023. Un momento molto toccante ed emozionante perché Luciano, il padre di Edoardo Tavassi, ha passato una serie di problemi molto gravi di salute. Infatti, proprio Luciano esordisce – mentre Edoardo Tavassi è in freeze – dicendogli: "Sono un po' dimagrito, è vero, però siamo qui". Alfonso Signorini ha voluto ringraziare pubblicamente lo sforzo di Luciano Tavassi per essere presente durante la finale della settima edizione: "Non volevo mancare", ha dichiarato.

Il ringraziamento di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha voluto ringraziare la presenza di Luciano, che è voluto essere presente a tutti i costi: "Luciano non ha passato un periodo felice della sua vita, ma lui questa sera c'è perché l'ha avuta vinta lui e voleva esserci a tutti i costi. Diamo un abbraccio a un papà forte e coraggioso come lui. Edo tu hai consapevolezza di avere un grande papà al tuo fianco?". Edoardo Tavassi spiega: "Mio padre è un idolo, è un vero idolo". Poi Edoardo ha raccontato che suo padre si è sposato per ben quattro volte: "Tu pensa che all'ultimo matrimonio lo abbiamo salutato dicendogli: "ci vediamo al prossimo", però poi si è fermato". Edoardo Tavassi si è giocato la finalissima con Oriana Marzoli: "Papà è come se fosse la Juventus contro la Roma".

Il padre di Edoardo Tavassi approva Micol Incorvaia

Luciano Tavassi ha anche approvato la scelta di Edoardo in amore, ha detto senza mezzi termini di apprezzare Micol Incorvaia parlando di lei come una ragazza molto semplice: