Sonia Bruganelli contro Nathalie Caldonazzo: “Ho capito chi è tempo fa, forse lo racconterò” L’opinionista tornerà questa sera al GF Vip e si prepara al rientro con una diretta in cui spara a zero su molti inquilini della casa, da Basciano a Delia, passando per Nathalie Caldonazzo e Miriana Trevisan.

A cura di Andrea Parrella

Sonia Bruganelli torna alla carica al GF Vip, dopo la settimana di pausa e le due puntata saltate per le sue vacanze di famiglia a Dubai. Giorni durante i quali è stata sostituita da Laura Freddi nel ruolo di opinionista, pur avendo continuato a farsi sentire a distanza, grazie allo strumento di Instagram. Con la puntata del 10 gennaio Bruganelli si prepara a riprendere il suo posto e si mostra carica in una diretta dal canale di Snl Tv, la sua società di produzione, durante la preparazione trucco per la diretta della 32esima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Sophie non vuole una storia con Basciano"

Bruganelli passa in rassegna tutti i concorrenti della casa, compresi i nuovi entrati, per i quali non sembra mostrare grande simpatia. Ne ha per Alessandro Basciano e la sua storia con Sophie: "Ha come unica possibilità di visibilità quella di farsi una storia, sennò non è pervenuto lì dentro. Sophie non ha alcuna intenzione di farsi una storia". E ne ha anche per Nathalie Caldonazzo, verso la quale ammette di non provare grande simpatia: "Con quella sua camminata che pare ce l'abbia solo lei, la mia idea di Nathalie dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta". E anche su Delia, che entrerà in queste ore nella casa dopo il periodo di quarantena, Sonia Bruganelli ricorda quello che aveva detto durante uno dei siparietti quando ancora Alex Belli si trovava in casa: "Poi mi contestate di dire sempre la verità in anticipo, ma io allora avevo capito in pochi secondi che l'intento di Delia era quello di entrare in casa".

"Miriana Trevisan non vuole una storia con Biagio D'Anelli"

Sonia Bruganelli, infine, riserva parole al vetriolo anche a Miriana Trevisan, della quale critica i comportamenti da sempre e ora più che mai: "Non credo abbia alcuna intenzione di farsi una storia con Biagio D'Anelli".