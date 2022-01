Sonia Bruganelli in diretta da Dubai con Bonolis: “Il GF Vip? A me non me ne frega niente” L’opinionista del GF Vip conferma la sua assenza anche per la puntata del 7 gennaio. Lo fa in una diretta Instagram da Dubai, con il marito Paolo Bonolis, che scherza: “Ma che vi frega del GF Vip?”.

A cura di Andrea Parrella

Sonia Bruganelli sarà ancora assente al GF Vip. L'opinionista del reality si trova ancora in vacanza a Dubai e mancherà per la seconda puntata consecutiva. Al suo posto confermata Laura Freddi, che l'aveva già sostituita nella puntata di lunedì 3 gennaio. Nulla che non fosse già noto, ma per aggiornare i follower Sonia Bruganelli ha fatto una diretta su Instagram direttamente da un ristorante di Dubai, con una musica assordante in sottofondo: "Volevo dirvi che non potrò fare la diretta prima della puntata con Laura prima della puntata, perché sono in questo posto e non si sente nulla".

Poi compare nell'inquadratura Paolo Bonolis, seduto di fianco a lei, che chiede alla moglie cosa stia facendo e con il suo proverbiale sarcasmo dice: "Ma che ve frega del Grande Fratello? A me non me ne frega niente". Sonia Bruganelli scherza sulla possibilità di non tornare più nel programma, ma poi assicura che ci sarà nella puntata di lunedì 10 gennaio, tornando stabilmente a sedere sul suo scranno: "Ci vediamo lunedì prossimo".

Avanti un altro al via da domenica 9 gennaio

Nel weekend, invece, sarò proprio Paolo Bonolis il protagonista su Canale 5, visto che domenica 9 gennaio ritorna Avanti un altro!, il quiz show del pomeriggio di Canale 5 che sostituirà Caduta Libera di Gerry Scotti, in onda nelle ultime settimane. Avanti un altro, inoltre, nelle prossime settimane tornerà anche nella sua versione in prima serata.

Paolo Bonolis ospite della prima di C'è posta per te

Non è tutto, visto che il conduttore sarà protagonista sulla rete ammiraglia Mediaset anche sabato 8 gennaio, in qualità di ospite nella prima puntata della nuova edizione di C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi campione di ascolti che tornerà, come da tradizione, ad occupare i sabato sera di inizio anno. Oltre a Bonolis, ospite di C'è Posta per Te anche Stefano De Martino.