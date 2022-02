Soleil Sorge: “Non starei mai con Alex Belli, ho imparato ad amarmi e non mi fido di lui” Soleil Sorge ha chiarito cosa avrebbe fatto se Alex Belli avesse scelto lei e non Delia Duran. L’attore presto tornerà nella casa del Grande Fratello Vip.

A cura di Daniela Seclì

Alex Belli tornerà al Grande Fratello Vip. L'attore si fermerà nella casa per due settimane, per fare chiarezza con Delia Duran e Soleil Sorge. Nella casa hanno già appreso la notizia, grazie a una persona che si è presa la briga di urlare poco lontano dal loro giardino: "Delia stai attenta, Alex rientra". In queste ore, Soleil è tornata a parlare del suo rapporto con l'attore e ha chiarito cosa avrebbe fatto, se l'uomo le avesse chiesto di iniziare una relazione e vivere il loro rapporto.

Soleil Sorge svela che non starebbe mai con Alex Belli

Interpellata a riguardo da Nathaly Caldonazzo, Soleil Sorge ha fatto sapere che non avrebbe iniziato una relazione con Alex Belli, anche se lui avesse scelto lei e avesse preso una posizione pubblicamente:

"No, perché purtroppo ho imparato troppo ad amarmi. Non potrei mai stare con un uomo che ha determinati atteggiamenti e non mi ispira fiducia. La persona che ho fuori mi dà molta più integrità".

Nathaly Caldonazzo, allora, le ha fatto notare che all'epoca pensava cose ben diverse di Alex Belli: "Ora ragionando, lo vedi così". Comunque, i due avranno modo di chiarirsi di persona, anche se la stessa Soleil Sorge sembra ormai stanca del comportamento ambiguo di Belli.

Alex Belli fa una sorpresa a Delia Duran

Nei giorni scorsi, Alex Belli ha fatto una sorpresa a Delia Duran. Insomma, sembra stia preparando il terreno per trovare un ambiente meno ostile quando entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. L'uomo, infatti, grazie a un aeroplano che a quanto pare era pilotato proprio da lui, ha fatto volare un romantico messaggio sulla casa: "Delia sei l'unica donna della mia vita". La gieffina, però, sembra ormai aver perso fiducia nel marito. A Manila Nazzaro ha confidato: "Non sono contenta. Non capisco, non ci credo". Anche in questo caso, passare due settimane insieme potrebbe essere risolutivo.