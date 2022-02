La sorpresa di Alex Belli per Delia Duran: vola sulla casa del GF Vip con una dedica d’amore Alex Belli ha sorpreso Delia Duran mettendosi a bordo di un aeroplano per far volare un messaggio d’amore sulla casa del GF VIP indirizzato a lei: “Sei l’unica donna della mia vita”.

Sulla casa del Grande Fratello VIP volano i messaggi aerei per i concorrenti. Dopo la dedica per Manila e Miriana ed una per Antonio da parte della sua famiglia, ne è arrivata una a sorpresa anche per Delia Duran da parte di Alex Belli. La venezuelana ha deciso di mettere un punto alla relazione con l'attore, pronto a rientrare nella Casa per sistemare le cose. Prima di fare il suo ingresso dalla porta rossa, ha deciso di sorprenderla mettendosi a bordo di un aeroplano e trasportando un messaggio d'amore. La reazione della Duran è stata inaspettata: non è apparsa contenta del gesto.

La dedica di Alex Belli per Delia Duran

Vola un aereo indirizzato a Delia Duran sulla Casa del GF Vip: a scriverle la dedica è il suo compagno, o ex, Alex Belli.

Delia, sei l'unica donna della mia vita. Alex

L'attore ha deciso di mettersi in volo per sorprendere la sua compagna che ha intenzione di riconquistare dopo la liason con Soleil Sorge. Si è ripreso mentre è in azione, sui tetti di Roma, ed ha condiviso il video sui suoi profili social.

La reazione di Delia al GF Vip

Delia Duran prendeva il sole quando è volato in cielo il messaggio aereo indirizzato a lei. La concorrente del GF Vip non è apparsa contenta del gesto compiuto dal compagno e si è limitata a rispondere alle domande della sua inquilina Manila. "Non sei felice? Ci devono essere altre dimostrazioni ma questa è una cosa bella, da qualcosa doveva pur partire" ha detto la Nazzaro. "No, non sono contenta. Non capisco, non ci credo" ha replicato la venezuelana. "Io se ricevessi una cosa così da Lorenzo impazzirei" ha aggiunto l'ex Miss Italia. Anche il resto degli inquilini trovano piacevole e romantica la sorpresa, hanno gioito per lei: "Un colpo di scena, che carino. Adesso torna" dice qualcuno. "Dai che è l'uomo della tua vita" dice Jessica.