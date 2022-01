Soleil Sorge delusa da Manuel Bortuzzo dopo la nomination al GF Vip: “Si è fatto intortare” Soleil Sorge è delusa dal comportamento di Manuel Bortuzzo dopo la nomination nella puntata di ieri sera: l’italo americana sostiene che sia colpa dell’influenza di Lulù.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto una spaccatura tra le donne della Casa. Tensioni e scontri si sono trasformati in accuse pesanti come, la più chiacchierata, quella di Katia Ricciarelli che ha insultato Lulù Selassiè chiamandola ‘scimmia, principessa con le gambe aperte‘. Anche il momento delle nomination ha generato diversi malumori e a fine puntata se n'è parlato in giardino: Soleil Sorge si è detta dispiaciuta per il comportamento di Manuel Bortuzzo che l'ha mandata al televoto. "Nomino lei con un consiglio, sono cose che ho imparato grazie ai miei sbagli, utilizza più amore e meno odio": per queste parole del nuotatore l'italo americana se l'è presa.

Lo sfogo di Soleil Sorge

Dopo la puntata in diretta la concorrente del GF Vip si è sfogata con Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, dicendosi molto dispiaciuta per le cose dette dal suo inquilino. Soleil ha poi dato la colpa a Lulù, sostenendo che la Principessa abbia condizionato le scelte di Manuel:

Si è fatto intortare, poi mi ha sempre detto cose diverse da quelle dette lì dentro. Ci sono rimasta proprio male. Di tutte le posizioni che poteva prendere, quella nei miei confronti è stata brutta. Ha sempre quella energia addosso, attaccata qua, dopo un po' che ti entra la cimice nell'orecchio…

Le nomination di ieri sera

La puntata del 3 gennaio ha visto l'eliminazione di Eva Grimaldi, una delle ultime entrate nel reality. Nella prossima sarà qualcun altro a dovere uscire dalla porta rossa della Casa più spiata d'Italia. Oltre Soleil, nominata a Manuel, Miriana, Jessica, Sophie e Lulù, anche Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo sono finite al televoto nella puntata andata in onda ieri sera. Dopo quella del nuotatore ai danni di Soleil, anche la nomination di Barù ha sorpreso il pubblico regalando al pubblico un retroscena inaspettato su Nathaly Caldonazzo: ha raccontato di aver visto la sua inquilina nascondere la pizza nell'intimo.