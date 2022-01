GF Vip, la surreale nomination di Barù per Nathaly Caldonazzo: “Nasconde la pizza nell’intimo” Entrato da pochi giorni al GF Vip, Barù Gaetani regala la sua prima perla, escogitando la nomination più improbabile di sempre per Nathaly Caldonazzo.

A cura di Andrea Parrella

Barù Gaetani è entrato nella casa del Grande Fratello Vip da pochi giorni, è ancora un oggetto misterioso per il pubblico, ma alcune sue uscite si sono già insinuate tra i momenti cult di questa edizione. Tra queste, di diritto, ci entra la nomination che ha dato a Nathaly Caldonazzo nella puntata di lunedì 3 gennaio, che sicuramente rende idea del tipo di personaggio:

"Nasconde la pizza nel suo intimo. L'altra sera quando Davide ha fatto la pizza, lei non l'ha mangiata, però poi l'ha portata in camera sua e l'ha nascosta lì".

Quando il conduttore gli ha chiesto il motivo, Barù ha spiegato: "Lei non mangia carboidrati prima delle 10 del mattino. Gliel'ho detto, ma anche lei ha ammesso che andava a nascondere la pizza nei calzini".

Barù è già stato in Tv

Barù Gaetaniha fatto il suo ingresso al GF Vip dopo tre mesi, ma nonostante sia entrato solo da pochi giorni in Casa, promette di poter essere un personaggio che segnerà le sorti delle prossime settimane. Personaggio enigmatico e sui generis, ha un curriculum televisivo che lo ha visto già partecipare ad altri programmi negli scorsi anni.

Chi è Barù Gaetani

Il suo vero nome è Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, ma il pubblico lo conosce come Barù. A dargli questo soprannome è stato il padre, che scherzosamente pensava lui appartenesse a "una nuova specie di essere vivente". Discendente di una famiglia di nobili origine, è il nipote di Costantino della Gherardesca. I due hanno studiato insieme in un collegio in Svizzera, poi Barù si è trasferito negli stati Uniti, tra il Nevada e la California, insieme alla madre e alla sorella. Ha studiato all'Università di San Diego, dove si è laureato in storia. Si è poi specializzato in enologia, durante un viaggio in Argentina nel 2006. Ha lavorato in diverse cantine sia in Italia che all'estero, come in Australia.