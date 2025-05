video suggerito

Sognano Ballando, Zazzaroni annuncia il Napoli Campione d’Italia in diretta: la reazione di Sal Da Vinci e Rossella Erra Ivan Zazzaroni annuncia la vittoria del Napoli, campione d’Italia, al suo quarto scudetto in diretta a Sognando, Ballando con le stelle. L’esultanza di Rossella Erra e Sal Da Vinci in studio è incontenibile. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una serata di felicità e tensione quella di venerdì 23 maggio 2025, soprattutto per i tifosi del Napoli che hanno vissuto 90 lunghissimi minuti prima di poter festeggiare il quarto scudetto della squadra azzurra, a distanza di due anni dalla precedente vittoria. L'annuncio arriva anche in diretta su Rai1, dove Ivan Zazzaroni, prende parola dal pulpito della giuria di Sognando, Ballando con le stelle per decretare il trionfo del team guidato da Antonio Conte. La reazione di Rossella Erra e Sal Da Vinci è esilarante.

L'annuncio della vittoria del Napoli al suo quarto Scudetto

"Il Napoli è Campione d'Italia" con queste parole Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, annuncia in diretta su Rai1 durante la puntata dello show Sognando, Ballando con le stelle, la vittoria del Napoli che ha battuto il Cagliari in un match ad altissima tensione, con i due goal da parte di McTominay e Lukaku. Una vittoria che gli azzurri dovevano disputare, seppur a distanza, con l'Inter che intanto stava giocando la sua partita col Como. Se al primo goal lo stadio Maradona ha iniziato ad esultare, è stato al secondo che i tifosi napoletani hanno potuto assaporare la vittoria, la conquista definitiva dell'ambito premio, che arriva a distanza di soli due anni dallo Scudetto vinto dalla squadra con Luciano Spalletti, che aveva portato il Napoli al traguardo dopo trent'anni dall'ultima volta.

La reazione di Rossella Erra e Sal Da Vinci

Un momento di immensa gioia per i tifosi napoletani, che non poteva non essere condiviso anche dai presenti in studio come Sal Da Vinci e Rossella Erra. Il cantante, infatti, appena ascoltate le parole di Zazzaroni, ancora in sala prima di esibirsi non è riuscito a contenere l'esultanza e guardando in camera ha detto "Sì, evvai" con tanto di gesto delle mani in segno di vittoria e dopo l'esibizione della coppia di ballerini professionisti che ha accompagnato con la sua musica, si è fermato al centro dello studio con tanto di sciarpa al collo. E a proposito di sciarpe, anche Rossella Erra, sulla pista da ballo agita una sciarpa con scritto "Magico Napoli" in segno di vittoria e felicità per la conquista.