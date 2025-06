video suggerito

Chiquito dopo Sognano Ballando con le stelle: “Sono arrivato in Italia a 7 anni, la danza mi ha salvato” Chiquito, vincitore dell’edizione di Sognando Ballando con le stelle e prossimo maestro dello show di Rai1, ha raccontato in un’intervista la sua infanzia piuttosto difficile, vissuta tra Santo Domingo e l’Italia. Poi, il ballerino, ha parlato anche di come la danza lo abbia salvato. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la vittoria di Sognando…Ballando con le stelle, Chiquito ha raccontato la sua esperienza in un'intervista nella quale ha raccontato anche della sua infanzia, non propriamente facile. Sarà uno dei maestri della prossima edizione dello show di Milly Carlucci e alla conduttrice, infatti, rivolge un sentito ringraziamento: "Grazie a lei ho realizzato un sogno: diventare un maestro della prossima edizione di Ballando con le Stelle, la ventesima".

La vittoria dedicata alla madre e l'infanzia difficile

Un momento bellissimo, per il ballerino originario di Santo Domingo, il cui nome è Yovanny De Jesus Moreta, che infatti al settimanale DiPiùTv commenta la sua esperienza: "È una vittoria che dedico alla mia mamma e al mio “secondo” papà Gianfranco, che mi ha voluto bene come a un figlio. La mia è una storia di riscatto. Il riscatto di un ragazzino di soli sette anni che ha sofferto, pianto, e si è anche disperato. E che poi ha trovato la forza per rialzarsi". I primi anni della sua vita, il maestro di balli caraibici, li ha vissuti in Repubblica Dominicana, con il padre marinaio e sua madre che poi decise di trasferirsi in Italia, nelle Marche:

Entrambi ci mandavano il denaro necessario per farci vivere decorosamente. Poi però mio papà è venuto a mancare e mamma ha deciso di farmi vivere con lei in Italia. All'inizio mi sentivo spaventato, perché sapevo che cosa lasciavo, i miei amici, i miei luoghi, il mio mare, e non sapevo a cosa sarei andato incontro. I primi tempi in Italia sono stati un trauma. E per la disperazione mi misi a letto per non rialzarmi più. Ogni volta che mamma cercava di mettermi in piedi facevo fatica a camminare. Le gambe si piegavano su se stesse. Ero come svuotato.

"La danza mi ha salvato"

Questo periodo così delicato è stato poi superato pian piano, grazie all'aiuto di sua madre, ma anche all'incontro con la danza che è diventata la sua ragione di vita, come racconta Chiquito stesso: "Grazie all’amore di mia madre e del suo nuovo compagno ne sono uscito. Insieme decisero che il ballo mi avrebbe salvato e mi iscrissero a una scuola di danza. Avevano capito che il ballo era la mia passione e mi hanno aiutato a realizzare il mio sogno". Pensando al domani, nella prossima edizione di Ballando spera di poter diventare il maestro di un'attrice: "Ho preso parte ad alcuni film e il mondo del cinema mi piace", ma poi ha aggiunto alcune considerazioni in merito alla popolarità che potrebbe ottenere con il programma di Rai1:

Io e la mia compagna Alice, che a ottobre mi renderà padre ed è di Milano, abbiamo scelto da tempo di vivere in un piccolo paese della Romagna, a pochi passi dal mare. Volevamo una vita tranquilla, lontano dal caos della grande metropoli. Sarà lì che continueremo a vivere.