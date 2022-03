Signorini lascia il testimone a Barbara d’Urso, la provocazione sul passaggio a Italia 1 Il conduttore ospita Barbara d’Urso nel corso della finale del GFVip solo dopo la mezzanotte e invita il pubblico ad apprezzare “il coraggio” della conduttrice ad essere retrocessa da Canale 5 a Italia 1 con La Pupa e il Secchione.

Alfonso Signorini sfoggia il miglior sorriso di circostanza quando, nel corso della finale del suo GFVip, si trova "costretto" a collegarsi in diretta con Barbara d'Urso che nel frattempo, agli Elios di Roma, sta ultimando le prove de La Pupa e Il Secchione. I due conduttori si passano il testimone, a poche ore di distanza sarà d'Urso a prendere il timone del reality, ma su un'altra rete, Italia 1. E Signorini, che non nutre particolare simpatia per la conduttrice napoletana e la sua tv, non esita a farlo notare.

L'impasse tra Signorini e Barbara d'Urso

L'imbarazzo è palpabile nonostante i convenevoli, quando d'Urso irrompe con il suo "Ragaaazziii" nello studio di Signorini. Lui trova il modo di "vendicarsi" della sua presenza scomoda e non solo la invita alla mezzanotte passata (Ilary Blasi era in studio quasi due ore prima), ma non risparmia le provocazioni. "Grande applauso a Barbara per il coraggio e la professionalità che dimostra", si rivolge al pubblico. "Non è roba da tutti i giorni per una prima donna come lei aver accettato con entusiasmo il suo volto e la sua figura su Italia 1 e lo fai con grande semplicità e con grande entusiasmo Brava!". Lei, naturalmente, trova il modo per uscire dall'impasse: "Lo farò con grandissimo amore perché Italia 1 è una rete giovane e io sono felice di prestare la mia faccia a Italia 1″.

Soleil Sorge è giurata ufficiale de La Pupa e il Secchione

Poi arriva il momento in cui Signorini deve annunciare che cederà la sua Soleil Sorge, protagonista di questa edizione, al programma di Barbara d'Urso. La prende per mano e gliela consegna, quasi come se le stesse facendo un regalo. Tra l'altro d'Urso ha fortemente bisogno di Sorge per il debutto su Italia 1, considerando che Antonella Elia ha preso il Covid a poche ore dalla prima puntata e dunque, si presume, per il momento sarà collegata da casa. "Non sai quanto si divertirà Soleil", promette la conduttrice. "Troverà Mila, che è la ex di Alex, Gianmarco Onestini, che è il suo ex cognato. E secondo te Alex Belli prima o poi non mi sbuca da una porta?". Insomma, la storia continua e la dinamica è "rubata" e servita.