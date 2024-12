video suggerito

Siani e Pieraccioni mettono in imbarazzo Conti, il riferimento ad Amadeus su Rai1: “Tutti al Nove” Durante la serata di Sarà Sanremo, su Rai1, Siani e Pieraccioni sono ospiti di Carlo Conti e scherzano con il conduttore alludendo alla tentazione di Nove sui volti Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Erano stati annunciati come la 31esima coppia in gara, ma Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni a Sarà Sanremo erano solo ospiti, per presentare il film "Io e te dobbiamo parlare". I due attori hanno trovato il modo di mettere in imbarazzo l'amico Carlo Conti, ironizzando, in prima serata su Rai1, a poche settimane dal Festival di Sanremo, sulla parola impronunciabile in Rai da qualche mese a questa parte: Nove.

Lo sfottò di Siani e Pieraccioni

Il riferimento, ovviamente, è alla rete dove ha deciso di emigrare nei mesi scorsi Amadeus, conduttore e direttore artistico delle ultime cinque edizioni del Festival di Sanremo. Facendo uno sketch in cui fingevano di candidarsi alla prossima edizione della kermesse, Siani e Pieraccioni hanno presentato alcuni prototipi di inediti, tutti in realtà molto simili a canzoni già esistenti. L'ultima, sulle note di "Tutti al mare", è diventata: "Tutti al Nove, tutti al Nove, io c'o il bagno da rifare e tu il mutuo da pagare". Visibile l'imbarazzo di Carlo Conti, che si è sciolto in un sorriso chiedendo ai due chi fosse l'autore della canzone. Siani risponde per le rime: "I soliti ignoti".

Amadeus in diretta sul Nove in contemporanea

Il riferimento non va spiegato, lo sfottò dei due comici è legato alla tentazione che Nove rappresenta in questo momento per i principali volti della Tv generalista. Il tutto, tra l'altro, accade mentre sul Nove c'è in onda proprio Amadeus con la sua Corrida, in onda in prima serata sulla rete Warner Bros Discovery tutti i mercoledì sera. Un incrocio di fattori che Siani e Pieraccioni hanno voluto sottolineare proprio per mettere in imbarazzo l'amico e collega alla conduzione di questa prima serata con Cattelan, nonché direttore artistico e conduttore del prossimo festival di Sanremo, che sarà il quarto della sua carriera in questo ruolo.