video suggerito

Carlo Conti annuncia i Jalisse a Sanremo 2025: “In qualche modo ci saranno” Il direttore artistico ha annunciato che i Jalisse, esclusi anche quest’anno dalla kermesse, saranno presenti in qualche modo perché il loro nome è stato inserito in una delle canzoni in gara. Poi lo scherzo sulla nuova coppia in gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'assenza a Sanremo dei Jalisse è un tema che tiene banco di anno in anno, ormai da 27 edizioni, ovvero da quando la coppia vinse a sorpresa il Festival nel 1997. Eppure quest'anno qualcosa cambierà, cosa che Carlo Conti ci ha tenuto a sottolineare a poche ore da Sarà Sanremo, la serata in cui verranno annunciati i titoli delle canzoni dei Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025 e i quattro artisti che gareggeranno tra le Nuove Proposte.

L'annuncio di Conti sui Jalisse

Conti ha infatti rivelato una sorpresa che li riguarda nel corso della conferenza stampa dell'evento, che si è tenuta il 17 dicembre: "I Jalisse sono citati in una canzone dei big. In qualche modo dunque ci saranno anche loro". Il direttore artistico non ha svelato quale canzone conterrà il riferimento ai Jalisse, ma sicuramente ha aggiunto un ulteriore dose di curiosità e attesa rispetto alla kermesse che si terrà il prossimo febbraio. Quella dei Jalisse, tuttavia, pare non essere la sola novità annunciata da Conti nel corso della conferenza stampa.

I Big diventano 31, ma è uno scherzo

Il direttore artistico infatti, a sorpresa, ha svelato che il cast di artisti in gara non sarà composto da 30 artisti, come annunciato a inizio dicembre al Tg1, bensì 31: "Domani saranno 31 i big che presenterò a Sarà Sanremo. Anzi, saranno in due perché è una coppia". Conti ha precisato che si tratta di "un duo inedito, ma vedrete domani sera. Però ricordatevi che il mio film preferito è Amici miei e io sono fiorentino". Il riferimento di Conti sembra chiaro ed è prevedibile che quello in questione non sia un ulteriore cambio di regolamento per la prossima edizione, ma una boutade per accogliere in qualità di ospite della serata l'amico Leonardo Pieraccioni insieme ad Alessandro Siani, visto che i due sono in presentazione per il nuovo film del regista napoletano "Io e te dobbiamo parlare". Il nome di Leonardo Pieraccioni era spuntato anche nei mesi scorsi tra i papabili che avrebbero potuto affiancare Conti alla conduzione del festival, ipotesi poi smentita nelle settimane successive dallo stesso direttore artistico.