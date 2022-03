Serena Bortone conduce da casa per Covid: “L’ho già avuto e sono vaccinata, non ci manca nulla” La conduttrice ha aperto la puntata del 21 marzo in collegamento da casa, per una presunta positività al Covid che aveva già contratto a gennaio.

A cura di Andrea Parrella

Serena Bortone conduce Oggi è un altro giorno da casa. La presentatrice, alla guida del programma del primo pomeriggio di Rai1, ha aperto la trasmissione collegata a distanza, spiegando subito la ragione del distaccamento, ovvero il rischio di aver contratto il Covid. Nuovamente, perché Serena Bortone era già risultata positiva al virus a gennaio, come lei stessa ha spiegato in apertura di programma: "Un po' di febbre, ho fatto i rapidi e ho avuto un lineetta leggermente positiva e sto aspettando il controllo finale. Nel frattempo sto a casa. Ho già fatto il covid a gennaio scorso, ho fatto due vaccini, ma non ci facciamo mancare nulla".

Serena Bortone conduce da casa, in studio al suo posto Pino Strabioli

A prendere il suo posto in studio c'è Pino Strabioli, ospite abituale del programma che ha rimpiazzato Serena Bortone al centro del classico parterre che ogni giorno popola la trasmissione di Rai1. Una presenza solo simbolica, perché di fatto Serena Bortone ha condotto il programma con massima tranquillità da casa, tenendo le redini dell'intervista all'ospite principale della puntata, Michele Zarrillo.

"Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al Covid. Sono a casa senza nessun sintomo". Queste le parole con le quali Serena Bortone aveva tranquillizzato le tantissime persone che la seguono con affetto ogni giorno, spiegando le ragioni per le quali avrebbe condotto il programma da casa anche in quell'occasione.

Anche Remigi aveva avuto il Covid

Il virus aveva toccato anche altri protagonisti del programma, a cominciare da Memo Remigi, ormai presenza fissa quotidiana, che si era ritrovato positivo al Covid nella settimana del Festival di Sanremo. Proprio in quell'occasione a sostituitrlo era arrivato Antonio Mezzancella, che poi è rimasto nel cast della trasmissione anche nelle settimane successive, nonostante il ritorno di Memo Remigi.