Stash positivo al Covid, seguirà la terza puntata del serale di Amici in collegamento da casa Il giudice del serale non potrà essere in studio ad Amici nella puntata in onda sabato 2 aprile, perché è risultato positivo al Covid. Le anticipazioni però rivelano che Stash sarà in collegamento da casa.

A cura di Giulia Turco

Stash dei The Kolors è risultato positivo al Covid. Il cantante, giudice al serale di Amici, ha confermato la notizia in prima persona diffondendo su Instagram un messaggio e rassicurando i suoi fan sul suo stato di salute. “Positivo al Covid. Quarantena for me”. Nulla di preoccupante dunque, ma il giudice è stato costretto a saltare le registrazioni della terza puntata del serale di Amici.

Stash è assente in studio ad Amici

Nella stessa giornata, mercoledì 30 marzo, è stata registrata la terza puntata di Amici che andrà in onda sabato 2 aprile. Il giudice non ha dunque potuto presenziare in studio e, come rivelano le anticipazioni, sembra che la produzione si sia attrezzata perché Stash potesse comunque partecipare in collegamento video da casa per giudicare le esibizioni dei ragazzi. Non è la prima volta che succede ad ogni modo, visto che nspesso durante i pomeridiani è capitato che diversi professori abbiano partecipato alla puntata alternando presenza in studio e da casa. Nel frattempo, sui social, sono arrivati i commenti dei colleghi del talent show. “Miss you, get well soon”, scrive sotto al suo post Anna Pettinelli.

Le anticipazioni del terzo serale di Amici

Mentre sono in corso le registrazioni in studio per il terzo serale, le anticipazioni rivelano che la sfida si farà sempre più intensa. Tra i cantanti, Sissi ed Alex canteranno per la prima volta nello studio del serale il loro inedito. Per Sissi si tratta di Danshari, mentre per Alex il brano in questione è Accade, entrambi già trasmessi in radio e in alta rotazione sulle piattaforme di streaming. Per quanto riguarda il ballo invece, dopo giorni di lacrime vedremo come Serena ha deciso di rispondere al guanto di sfida della maestra Celentano, che le ha chiesto di preparare una coreografia sulle punte sfidando Carola.