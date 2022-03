Amici, Serena piange per il guanto di sfida contro Carola: “Non ho mai messo le punte in vita mia” Nuovo guanto di sfida della maestra Celentano che in vista del prossimo serale di Amici propone Serena contro Carola in una coreografia con le punte. In lacrime Serena spiega perché il guanto non è equo.

A cura di Giulia Turco

Tensione alle stelle tra le ballerine di Amici 21. L’ultimo guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano mette ancora una volta a dura prova Serena Carella, da mesi nel mirino dell’insegnante per la sua fisicità che, com’è noto, non ritiene adatta alla danza. In vista del prossimo serale Serena si troverà ad dover interpretare una coreografia indossando le punte, che come ha ammesso non ha mai indossato prima nella sua vita.

Lo sfogo di Serena

Serena è sfinita e i nervi stanno iniziando a saltare arrivata a questo punto del programma. Non è semplice mantenere sempre il sangue freddo e la concentrazione al massimo, quando le richieste di dimostrazione sono continue ed insistenti. Questa volta la sfida sembra essere troppo grande anche per lei. “Sono proprio stanca, basta”, si è sfogata tra le lacrime la ballerina. “Voglio continuare a migliorare ma non con queste cose. Non voglio rifiutare il guanto di sfida, lo voglio fare, ma non mi metto sul palco del serale con le punte, che non le ho mai messe in tutta la mia vita Faccio una pessima figura”, ha continuato Serena. “A me questa sembra proprio cattiveria, accanimento nei miei confronti e ne sono stanca”.

Il confronto con Carola

In un primo momento Serena sembra trovare un aiuto in Carola Puddu, ballerina di danza classica che può perlomeno consigliarle quale punte indossare. Eppure l’amica sembra non poter capire fino in fondo il disagio che prova e così il loro confronto finisce per peggiorare le cose e l’umore di Serena è sempre più a terra. “È ovvio che la coreografia è più mia, ma quando ti dico he indossare una punta e una scarpa da ginnastica non è una passeggiata nemmeno per me è perché lo penso davvero. Non lo dico per impietosirti”. Serena non è d’accordo. “Non puoi dirmi che hai difficoltà, basta che lo fai una volta per capire che puoi farlo Lo sai pure tu. Dillo che non è equo. Perché non lo dici?!”.