Amici 2022, Serena in lacrime per il guanto di sfida della Celentano: “Così è troppo” Alessandra Celentano ad Amici lancia il guanto di sfida tra Carola e Serena per mettere in luce la superiorità della sua allieva, Serena scoppia in lacrime: “Così è troppo”

A cura di Gaia Martino

Mancano pochissimi giorni all'atteso Serale di Amici di Maria De Filippi, in programma con la prima puntata sabato 19 marzo 2022. Gli allievi che hanno conquistato la ‘maglia d'oro' del talent si stanno preparando per la prima serata su Canale 5 ma non mancheranno sorprese. I professori possono lanciare guanti di sfida e nel daytime di oggi alcuni hanno comunicato chi dovrà prepararsi. Il primo è arrivato per Carola e Serena, sfida decisa da Alessandra Celentano che da sempre ha espresso il suo parere negativo su Serena, sottolineando le imperfezioni del suo fisico, non idoneo alla danza secondo il suo parere.

La lettera Alessandra Celentano

Maria De Filippi ha letto agli allievi di Amici la lettera scritta da Alessandra Celentano per motivare il guanto di sfida lanciato tra Carola e Serena. La docente di ballo ha sottolineato la superiorità di Carola nei confronti dell'allieva di Raimondo Todaro.

La danza è anche bellezza. No, non parlo di bellezza soggettiva ma oggettiva, così come è oggettiva la tecnica. Parlo di una bellezza che non è fine a se stessa ma è funzionale alla danza e ne diventa parte integrante. E' proprio per mettere in risalto questa necessaria e oggettiva bellezza che lancio un guanto di sfida che verrà contrapposte Carola e Serena. In questa coreografia dovrò vedere un corpo esile, lungo e dotato. (…) La bellezza e la bravura nella loro totalità, E' un pezzo che richiede una bellezza evidente, lampante, indiscutibile. Pretendo di assistere all'apoteosi della bellezza e dell'eleganza. Alcuni passaggi della coreografia metteranno indiscutibilmente in risalto la superiorità di Carola nei confronti di Serena, visto che di Serena non si può certo dire che abbia un fisico armonioso da ballerina. La bellezza, almeno quella legata alla danza, è altra cosa, è il momento di farla vedere.

Dopo aver letto ed ascoltato le parole dell'insegnante, Serena è scoppiata in lacrime.

Le lacrime di Serena

Serena si è detta stufa di ricevere critiche sul suo fisico e si sente pronta a mettersi in gioco. Dopo aver visto la coreografia che dovrà preparare, ha commentato: "Credo di poterla fare, sicuramente verrà valorizzata Carola, però credo che questa coreografia è composta da tante cose, la sensualità, l'armonia del corpo, mi possono aiutare. Posso farlo". Poi è scoppiata in lacrime: