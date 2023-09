“Sei uno schianto come Superga”, polemica per la strofa di un cantante di X Factor dedicata alla ex “Tu che sei stupenda. Anzi sei Superga, perché sei uno schianto”. È questa la frase cantanta da Enrico Polloni, aspirante concorrente di X Factor, che ha scatenato una polemica sui social. Il ragazzo, nel suo brano 70 cammelli, paragona l’ex fidanzata alla tragedia del Gran Torino, avvenuta a Superga nel 1949.

A cura di Elisabetta Murina

È polemica per una frase contenuta nel brano 70 cammelli di Enrico Polloni, aspirante concorrente di X Factor. "Tu che sei stupenda. Anzi, sei Superga perché sei uno schianto", canta il ragazzo, paragonando l'ex fidanzata alla tragedia del Gran Torino, a Superga, dove persero la vita 31 persone. Sui social la metafora non è di certo passata inosservata, tra insulti e accuse.

Il brano 70 cammelli portato a X Factor

Enrico Polloni, originario del Lago di Garda, si è presentato a X Factor nella puntata in onda il 21 settembre. Sul palco del noto talent ha portato un brano scritto da lui dal titolo 70 cammelli. Una scelta curiosa, che ha subito attirato l'attenzione dei giudici Dargen D'Amico, Fedez, Ambra Angiolini e Morgan. "Parla di una mia delusione amorosa, ma in tono scherzoso e spensierato", ha raccontato l'aspirante concorrente. Poi la spiegazione del titolo alquanto insolito: "L'idea è nata su un sito internet che tramuta il valore di una persona in cammelli. È qui che ho scoperto che questa ragazza valeva 70 cammelli. L'ho scritto sul libro d’arte e a casa mi sono detto che suonava troppo bene!».

La polemica per la frase sulla tragedia di Superga

A far discutere sui social è stata in particolare una frase della canzone: "Tu che sei stupenda. Anzi, tu sei Superga, perchè sei uno schianto". Il ragazzo ha paragonato l'ex fidanzata alla tragedia del Gran Torino avvenuta a Superga nel 1949, dove persero la vita 31 persone. Immediate le reazioni degli utenti sui social, tra insulti e accuse per la scelta inopportuna della metafora. "Sai che stai parlando di persone che sono morte in un incidente aereo? Magari informati prima di scrivere. Te lo consiglio», è stato uno dei commenti. E poi ancora: "Leva sta roba su Superga in fretta, fa schifo". Enrico Polloni ha risposto con "Vado subito!", accompagnato dall'emoticon del saluto militare.