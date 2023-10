Polemiche a X Factor per la frase antisemita nel brano di Anna Castiglia Durante le audizioni di X Factor, il brano della giovane cantautrice Anna Castiglia, ha sollevato qualche polemica. Nella canzone, infatti, vi è una frase che ad un primo ascolto potrebbe sembrare antisemita. Si tratta, in realtà, di una lotta contro i luoghi comuni.

A cura di Ilaria Costabile

Continuano a tambur battente le audizioni di X Factor, in cui gli aspiranti concorrenti provano a conquistare i consensi dei giudici della trasmissione. Durante l'ultima puntata mandata in onda su Sky, ha presentato il suo brano inedito una giovane cantautrice, Anna Castiglia, la cui canzone però ha suscitato non poche polemiche, perché contiene una frase che, seppur ironica, ad un primo ascolto può sembrare dichiaratamente antisemita.

Le polemiche dopo la canzone

"Non ho mai soldi in tasca/li chiedo sempre ai miei/ma sono in bancarotta/tutta colpa degli ebrei" questa la frase che canta la giovane Anna Castiglia nel suo brano intitolato Ghali, che ha portato come inedito alle audizioni del talent show di Sky. Il pezzo è particolarmente piaciuto ai giudici che, infatti, hanno votato un sì all'unanimità e c'è stata anche una standing ovation, ma il pezzo ha comunque suscitato delle perplessità. È chiaro che l'intento con cui è stato scritto il brano punta proprio sulla necessità di abbattere i luoghi comuni, e di assumersi le responsabilità delle proprie azioni, senza addossare colpe a chi non ne ha, come spesse volte accade anche con le minoranze, verso cui si matura un astio immotivato. Un brano ironico e sferzante, scritto con un pungente sarcasmo, che infatti ha fatto sorridere giudici e pubblico presente ad ascoltarlo.

Le parole di Vittorio Pavoncello

C'è chi, però, si è risentito per quanto cantato dall'aspirante concorrente del talent, ovvero Vittorio Pavoncello, presidente della Federazione italiana Maccabi che raggiunto dall'Adnkronos ha dichiarato:

