Salta Le Iene presentano Inside stasera su Italia1: il motivo e cosa va in onda al suo posto A causa di un problema tecnico questa sera Le Iene presentano Inside non va in onda. Al posto del programma di inchieste il film Scontro tra Titani.

Salta la puntata di Le Iene presentano: Inside questa sera di giovedì 14 dicembre 2023, in programma in prima serata su Italia Uno. La puntata inizialmente in programma per stasera era dedicata alla nuova inchiesta di Antonino Monteleone e Francesco Priano sulla strage di Erba, l’omicidio multiplo commesso nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006. Con una nota ufficiale, diffusa su tutti i canali social, Le Iene si scusa con i telespettatori e svela il motivo dello stop.

La nota de Le Iene: "Problema tecnico, la puntata non va in onda"

Con una nota ufficiale diffusa sui canali social, Le Iene ha spiegato il motivo dello stop di questa sera, giovedì 14 dicembre 2023, su Italia Uno. Il programma è stato colpito da un problema tecnico che non ha permesso la regolare messa in onda.

Per un problema tecnico la puntata di questa sera dedicata alla Strage di Erba non andrà in onda. Ci scusiamo con chi ci stava aspettando, vi faremo sapere presto quando potremo trasmettere la nostra inchiesta.

Quella di questa sera doveva essere l'ultima puntata della stagione del programma. Stando a quanto scritto nel post condiviso pochi minuti fa, Le Iene fa sapere che il prossimo martedì, 19 dicembre, sarà in onda dalle 21.15, su Italia Uno.

Cosa va in onda al posto di Le Iene presentano Inside

Mediaset ha scelto di sostituire Le Iene presentano Inside e l'inchiesta Un’altra verità per la strage di Erba di Antonino Monteleone e Francesco Priano su Italia Uno questa sera, giovedì 14 dicembre 2023, con il film cult Scontro tra titani, film del 2010, remake di Scontro di titani del 1981, con Sam Worthington e Liam Neeson che rielabora alcuni avvenimenti del mito greco di Perseo inserendo anche nuovi personaggi. Nel cast anche Ralph Fiennes, Gemma Aterton, Mads Mikkelsen, Alexa Davalos.