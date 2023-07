Sabrina Salerno si rivede al Cantante Mascherato spagnolo: era il cavalluccio marino Nella versione spagnola del format, c’era pure Sabrina Salerno. La nostra stella degli anni ottanta era il Caballito de mar, ovvero il Cavalluccio marino. È arrivata al terzo posto.

Il Cantante Mascherato è stato un format molto criticato qui in Italia, ma nel resto del mondo sembra andare forte e soprattutto sembra attingere dai nostri talenti. Nella versione spagnola del format, c'era pure Sabrina Salerno. La nostra stella degli anni ottanta era il Caballito de mar, ovvero il Cavalluccio marino. È arrivata al terzo posto, alla fine di un percorso che l'ha fatta apprezzare per le sue doti canore. I presenti in giuria l'avevano addirittura scambiata per Stephanie di Monaco e per Sharon Stone.

Sabrina Salerno protagonista della tv spagnola

Chi ha vinto Il cantante mascherato Spagna

Un ex calciatore, molto noto, ha vinto quest'edizione del Cantante Mascherato in ex aequo con una cantante. Parliamo di Fernando Morientes, che ha giocato con il Real Madrid, con il Liverpool, il Valencia e l'Olympique Marsiglia e, in questo momento, è direttore sportivo del Racing Capri, neonata squadra campana. L'ex calciatore ha vinto insieme alla cantante Ana Torroja. Il primo era il Gorilla, la seconda era il Topolino. Sono nomi ben più famosi quelli di questa versione del Cantante Mascherato, a differenza di quanto accade in Italia. In passato: Bo Derek, Tori Spelling e Valeria Mazza hanno partecipato a questo format. Sabrina Salerno non era certo la prima italiana che ha scelto di prendere parte al programma che in Spagna viene diffuso da Antena3. Nella prima edizione, infatti, c'era il nostro Al Bano Carrisi.