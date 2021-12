Sabrina Salerno e l’incidente hot del corpetto “ballerino” alla finale di Ballando con le stelle L’incidente “hot” che tutti stavano aspettando: il corpetto ‘ballerino’ di Sabrina Salerno nella finale di Ballando con le stelle.

La finale di Ballando con le stelle con l'incidente ‘hot' che tutti stavano aspettando: quello di Sabrina Salerno. Dopo l'esibizione con Samuel Peron – sulle note di All i want for Christmas is you di Mariah Carey, Sabrina Salerno si aggancia al suo ballerino e chiede aiuto perché il corpetto si è sganciato, rischiando quindi di mostrare tutto in diretta tv. Repentino l'intervento di Milly Carlucci: "Reparto sartoriale, presto, abbiamo bisogno di voi". La coppia scappa via e poi ritorna, il tempo di aggiustare con un paio di punti il corpetto "ballerino".

Milly Carlucci aiuta la coppia a uscire di scena

Il percorso di Sabrina Salerno a Ballando con le stelle

Sabrina Salerno e Samuel Peron sono arrivati in finale a Ballando con le stelle 2021. A differenza di quanto ci si poteva aspettare, non è stato semplice per Sabrina Salerno che ha faticato ad adattarsi. Oggi, Sabrina Salerno potrebbe essere una potenziale vincitrice, sebbene tutto sembra andare nella direzione di un percorso a tre: Arisa, Morgan e Federico Fashion Style. Resta una grande edizione di Ballando con le stelle, quella che ha fatto Sabrina Salerno. L'intesa con Samuel Peron è stata costruita a piccoli passi. Anche il fatto che Sabrina Salerno arrivasse con la reputazione dell'icona sensuale e sexy, questo forse ha appesantito e ha ostacolato l'ambientamento della popolare cantante delle hit anni '80. Sabrina Salerno e Samuel Peron, nonostante ci sia una concorrenza comunque agguerrita, se la giocheranno fino alla fine e cercherann9 di fare il possibile per portare la vittoria finale.

Le coppie della finale di Ballando con le stelle

Sabrina Salerno e Samuel Peron sono ancora in gara insieme a tutte le altre coppie. Ecco la lista completa: