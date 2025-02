Rose Villain con il microfono al contrario, Bresh canta con una rosa: a Domenica In i Big scherzano col playback

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la finale del Festival di Sanremo 2025, quasi tutti i 29 Big in gara sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In Speciale Sanremo. Assenti Tony Effe, che sarebbe già in viaggio verso Roma, Massimo Ranieri, Shablo, Rkomi, Willi Peyote, Irama e i Coma Cose. I cantanti che si sono presentati, non lo hanno nascosto, hanno fatto riascoltare il loro brano al pubblico cantando in playback. Alcuni di loro hanno scelto un modo piuttosto originale, che è diventato presto virale su X.

Rose Villain con il microfono al contrario, Bresh con una rosa: i cantanti in playback a Domenica In

I cantanti ospiti di Domenica In Speciale Sanremo hanno cantato in playback e non l'hanno nascosto, anzi, hanno scelto di ironizzare su questo aspetto. "Il favoloso playback mi aspetta", ha scherzato Elodie. Rose Villain, come si vede in alcune clip che circolano su X, nel corso dell'esibizione ha girato il microfono al contrario e continuato così a cantare la sua Fuorilegge. Verso la fine della puntata, poi, non è passata inosservata la scelta di Bresh: il cantante- che fino all'ultimo non sapeva di doversi presentare sul palco- ha cantato La Tana del granchio usando una rosa anziché un microfono. Il vincitore Olly, invece, è sceso tra il pubblico e ha lasciato che fosse la folla di persone presenti all'Ariston a cantare la sua Balorda Nostalgia, lasciandosi circondare dall'affetto delle persone.

Lucio Corsi e Francesca Michielin cantano dal vivo a Domenica In

Durante la puntata Domenica In Speciale Sanremo, solo due artisti hanno scelto di cantare con la voce dal vivo e senza ricorrere al playback. Il primo è stato Lucio Corsi, secondo classificato alla kermesse con il brano Volevo essere un duro. Il cantautore si è presentato nello studio di Mara Venier e, sedutosi davanti al pianoforte, si è esibito con la sua canzone. La stessa scelta l'ha fatta anche Francesca Michielin con la sua Fango in Paradiso. Infortunata alla caviglia, la cantante si è seduta al piano e ha cantato live il suo brano, tra gli applausi del pubblico.

