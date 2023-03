Rissa tra le fan di Donnalisi e Incorvassi al GF Vip Party, Giulia Salemi separa le contendenti Le rappresentanti dei fandom Donnalisi e Incorvassi vengono alle mani durante l’ultima diretta del GF Vip Party. Giulia Salemi costretta a intervenire per riportare la calma.

A cura di Stefania Rocco

Alba e Carmela, rappresentanti rispettivamente i Donnalisi e gli Incorvassi, si sono spintonate durante l’ultima diretta del GF Vip Party, obbligando Giulia Salemi a intervenire. È accaduto a pochi minuti dall’inizio della puntata del Grande Fratello Vip del 2 marzo. Le due donne sono state protagoniste delle dirette condotte da Alfonso Signorini nel corso delle ultime settimane. Invitate inc studio a rappresentanza dei rispettivi fandom, hanno avuto la possibilità di parlare con i concorrenti del reality. Ma l’eccessiva esuberanza le ha portate a inciampare.

Spintoni tra Alba e Carmela al GF Vip Party

La rissa sfiorata si è consumata durante il collegamento di Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, conduttore del GF Vip Party, Giulia, voce del web nello studio del GF, ha voluto concedere un momento ad Alba e Carmela, rappresentanti dei Donnalisi e degli Incorvassi. Ma l’incontro tra le due non è andato come previsto. “Siamo venute a far casino”, aveva già anticipato Carmela degli Incorvassi prima che il dissing cominciasse. “Continua la nostra fiction”, ha cominciato l’attrice salernitana per gli Incorvassi, “La nostra attrice Antonella è una piagnona e sta continuando a pingere e Oriana e un’altra stratega”. La parola è passata ad Alba che ha detto: “Questa non capisce niente”. “Non offendere”, l’ha interrotta la Incorvassi con atteggiamento di sfida e le due hanno cominciato ad affrontarsi fino allo spintone di Alba. Giulia Salemi, fiutando il pericolo, le ha interrotte e fisicamente separate per poi allontanarsi dalle due: “Bisogna essere civili”. Lo scontro si è concluso con un abbraccio ma i presenti sono rimasti visibilmente interdetti (qui il video).

L’abbraccio della pace tra Donnalisi e Incorvassi

Poco dopo lo scontro, le due rappresentanti dei fandom più numerosi di questa edizione del GF Vip si sono avvicinate per fare la pace. Un gesto dovuto anche per poter avere la possibilità di restare in studio in vista delle prossime puntate. Quello dei “capi fandom” che partecipano alle dirette è un esperimento pensato dal conduttore Alfonso Signorini che potrebbe però decidere di sospendere i lavori laddove le cose non dovessero proseguire per il verso giusto.