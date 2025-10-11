Rissa sfiorata al GF tra Omer e Jonas, i concorrenti li separano: “Ignorante, fammi vedere che uomo sei”

Il clima nella casa del GF è teso dopo l’uscita di Anita Mazzotta: Omer e Jonas hanno litigato per il forno contenente la pizza. Sono arrivati quasi alle mani alzando la voce: i concorrenti sono stati costretti a separarli.

I concorrenti del Grande Fratello stanno vivendo ore di ansia e tensione per l'uscita di Anita Mazzotta che ha dovuto lasciare la casa per "motivi familiari". Il nervosismo è nell'aria nella casa di Cinecittà e pochi minuti fa è stata sfiorata la rissa tra Omer e Jonas Pepe: i due sono arrivati quasi alle mani per un motivo sciocco e i loro inquilini li hanno separati sottolineando il momento delicato che stanno affrontando tutti.

La rissa sfiorata tra Omer e Jonas al Grande Fratello

Omer e Jonas sono quasi arrivati alle mani dopo che il modello romano avrebbe tentato di aprire il forno nel quale si stava cuocendo la pizza preparata dal suo inquilino. Omer si sarebbe infuriato al punto da dargli addosso. La regia ha censurato il momento esatto in cui i due si sono beccati. Ma nei secondi successivi i telespettatori hanno assistito al momento in cui gli inquilini li hanno separati. Omer ha urlato contro il collega: "Vuoi fare l'uomo? Fammi vedere che uomo sei. Vieni, fammi vedere. Sei un deficiente ignorante, non capisci niente della gente. Stai zitto".

Dopo lo scontro, Omer si è sfogato con Matteo e Domenico sostenendo di essere stato provocato da Jonas che, durante lo scontro, avrebbe fatto segno di volerlo colpire con un calcio: "Io ho percepito tutto, ho visto come ha fatto con la gamba. Sto controllando io la pizza, cosa vuoi? Quando lui fa il pane, mica mi metto in mezzo. Non lo faccio mai. Se apri il forno ogni secondo, la pizza non si cuoce. Ma lui voleva andare oltre".

Cosa è successo al GF nelle ultime ore: Anita ha dovuto lasciare la Casa

Nelle ultime ore l'aria della casa di Cinecittà si è fatta particolarmente tesa dopo che Anita, per "motivi familiari", ha dovuto lasciare il programma. Jonas è uno dei concorrenti più turbati per quanto accaduto e per questo motivo avrebbe provocato Omer. Quest'ultimo però avrebbe reagito in malo modo e in un secondo momento, in cucina con i suoi inquilini, ha alzato la voce: "State attenti alle parole che dite a me. Se siete tristi o felici, a me non frega niente". Giulia ha provato a interromperlo, ma lui ha continuato: "Non sto parlando con te, non rispondere". "Omer non parlare, siamo tutti troppo tesi", le parole di Rasha.