Rissa sfiorata a Forum, Julian aggredisce il marito della madre: "Non sai niente della mia vita" Nella puntata di Forum ieri Julian ha aggredito il marito della madre, Francesco, costringendo i tecnici del programma a separarli. È intervenuta anche Barbara Palombelli che ha invitato il giovane a calmarsi: "Vuole tornare da dove è venuto? Qui c'è un limite".

A cura di Gaia Martino

Rissa sfiorata a Forum nella puntata di ieri, martedì 9 aprile. Nel programma di Barbara Palombelli, in onda su Canale5, Luisa ha chiamato in causa Francesco, suo marito, chiedendogli il versamento di un contributo economico per poter curare il figlio Julian, nato da un precedente matrimonio, in una struttura per tossicodipendenti. Francesco si è dichiarato contrario e non disponibile all'aiuto per il recupero del ragazzo e quando Julian è entrato in studio, chiamato nel dibattito, lo ha aggredito. La conduttrice ha invitato il giovane a calmarsi: "Vuole tornare da dove è venuto?".

Il video dell'aggressione a Forum

Quando Julian, il figlio di Luisa, ha fatto il suo ingresso in studio, ha aggredito Francesco, rendendo necessario l'intervento di tutti i presenti. Dopo averli separati, sono ritornati tutti al loro posto. Il ragazzo ha così alzato la voce: "Che ne sai tu della mia vita? Come ti permetti? Mi critica perché ho i tatuaggi? Fa sempre la vittima". Barbara Palombelli lo ha subito interrotto chiedendogli di moderare i toni e di vestirsi, avendo indosso solo una canottiera: "Vuole tornare da dove è venuto? Qualcuno dal reparto sartoria mi deve dare una camicia o una giacca. Qui c'è un limite". Paolo Ciavarro si è allora alzato per porgere a Julian la sua giacca. Il ragazzo ha però continuato a inveire contro il marito della madre, così la conduttrice ha minacciato di andare via: "Me ne vado".

La sentenza: il giudice rigetta la richiesta di Luisa

Melita Cavallo, giudice del programma di Canale5, dopo gli accesi dibattiti in studio, ha rigettato la richiesta di Luisa. "La legge impone al familiare l'assistenza materiale al coniuge o al partner, ai figli fino a quando non abbiano raggiunto l'indipendenza economica. Nessun obbligo prevede la legge con riferimento ai figli della moglie che intanto sono per il marito dei perfetti estranei. Quindi Francesco non ha nessun obbligo giuridico di garantire l’assistenza sanitaria di cui ha bisogno Julian, figlio della moglie peraltro maggiorenne, per uscire dal tunnel della droga", ha dichiarato.