Rissa al GF Vip tra Alex Belli e Aldo Montano: “Sai solo alzare le mani”, “Ometto ridicolo” Rissa al Grande Fratello Vip tra Aldo Montano e Alex Belli. I due si sono scontrati durante la pausa pubblicitaria e hanno continuato a battibeccare anche in diretta.

A cura di Daniela Seclì

Tensione durante la diretta del Grande Fratello Vip 2022. Mentre andava in onda la pausa pubblicitaria, sembra ci sia stato uno scontro tra Aldo Montano e Alex Belli. Una volta tornati in onda, Alfonso Signorini ha fatto notare che la sedia del marito di Delia Duran era vuota. Così, si è rivolto ad Aldo Montano: "Che fine ha fatto Alex? Cosa è successo durante la pubblicità?".

Scontro tra Aldo Montano e Alex Belli

Aldo Montano, dopo una breve amicizia con Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip, sembra non poterlo più soffrire. Lo schermidore, interrogato da Alfonso Signorini, ha minimizzato l'accaduto: "Ma niente, fa il provocatore di basso livello. Con me casca malissimo. Siamo contro la violenza, spero che un calcio nel sedere glielo dia la moglie". Carmen Russo è intervenuta e ha tentato di sdrammatizzare: "Sono preoccupata perché devo fare il balletto con Aldo, stai calmo". Eva Grimaldi ha spiegato di essersi messa in mezzo ai due uomini per dividerli.

Tra i due volano parole grosse

Dopo qualche minuto, Alex Belli è rientrato in studio. Ad Alfonso Signorini che gli ha chiesto cosa sia successo ha replicato: "Ormai è una diatriba atavica con Aldo che mi provoca. Sappiamo tutti quello che sei. Sai solo alzare le mani". Aldo Montano è apparso spiazzato e incredulo e ha rispedito le accuse al mittente: "Ma chi ti ha provocato? Ti sei alzato di tua spontanea volontà. Sei un ometto, sei ridicolo". Poco prima, Alex Belli aveva avuto un confronto con Delia Duran, invitandola a difendere il loro amore libero e a non comportarsi da santa. Poi, ha parlato anche con Soleil Sorge e, per lei, ha avuto parole anche più affettuose rispetto a quelle riservate alla moglie. Alfonso Signorini gli ha chiesto di ammettere di amare Soleil, ma l'attore non lo ha fatto e ha ribadito che Delia Duran è la donna della sua vita.