Renato Zero sarà ballerino per una notte nella quarta puntata di Ballando con le stelle del 18 ottobre. Il cantante, però, è stato chiamato anche in un altro show, ovvero Io Canto Family per la semifinale prevista giovedì.

Un weekend ricco di impegni per Renato Zero. Il cantante romano, infatti, sarà ospite durante la semifinale di Io Canto Family, in onda giovedì su Canale 5, la puntata è stata confermata, sebbene girassero voci di una possibile chiusura anticipata del programma condotto da Michelle Hunziker visti gli ascolti non entusiasmanti degli ultimi appuntamenti. Ma non sarà l'unico programma in cui parteciperà come ospite. Sabato, infatti, in prima serata presenzierà anche a Ballando con le stelle, dove sarà ballerino per una notte.

Renato Zero ballerino per una notte

Il cantante si esibirà nella puntata di sabato 18 ottobre dello show danzante di Rai1 e con la sua performance garantirà un bel tesoretto che sarà assegnato nel corso della puntata da Alberto Matano e Rossella Erra che, come sempre, hanno il compito di premiare quella coppia che ritengono meritevole. Renato Zero, 75 anni, arriva dopo le esibizioni di Fefè De Giorgi, Belen Rodriguez e la Nazionale Italiana femminile di calcio che hanno già dato prova del loro talento nelle scorse puntate. È la seconda volta in cui Milly Carlucci ha voluto sulla sua pista da ballo il cantante romano, sebbene durante la prima ospitata cantò solamente uno dei suoi pezzi più iconici I migliori anni della nostra vita, senza ballare, cosa in cui si cimenterà proprio stavolta.

Gli ascolti di Ballando con le stelle

Lo show danzante di Rai1 è quasi sistematicamente battuto da Tu si que vales, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, sebbene quanto accade a Ballando con le stelle diventi sempre argomento di discussione, soprattutto per gli scontri tra giuria e concorrenti, che ormai rappresentano una parte fondamentale della trasmissione. Di fatto la terza puntata è stata penalizzata dalla partita Estonia-Italia in prima serata che, quindi, non ha consentito allo show di partire in un orario consono, facendo slittare tutta la programmazione.