Ballando con le stelle 2025, nessun eliminato: la classifica dopo la quarta puntata

Milly Carlucci con Renato Zero, ballerino per una notte

Nessuna coppia è eliminata nella quarta puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 18 ottobre su Rai1. Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca hanno vinto la puntata classificandosi al primo posto. Ballerino per una notte Renato Zero, che si è esibito davanti al pubblico e alla giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. La coppia vincitrice di puntata è stata, come ha annunciato Milly Carlucci dopo il verdetto della giuria e del pubblico da casa. Riceveranno un bonus di 10 punti per la prossima settimana.

Chi è il concorrente eliminato nella puntata del 18 ottobre

Nessuna coppia è stata eliminata nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2025. All'ultimo posto, la coppia composta da: Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. Il prossimo appuntamento è per sabato 25 ottobre su Rai1. Nel corso della puntata, polemiche tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli e la solidarietà di Milly Carlucci a Sigfrido Ranucci. Ancora Selvaggia mette sotto pressione Filippo Magnini, innescando un duello a distanza con l'altro artista Fabio Fognini.

La classifica dopo la quarta puntata

Di seguito la classifica della quarta puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 18 ottobre. Dopo il parere della giuria e del pubblico a casa, tramite i social, c'è stato spazio anche l'assegnazione del tesoretto alla coppia: 25 punti a Barbara D'Urso- Pasquale La Rocca e altre 25 a Nikita Perotti- Andrea Delogu. Ecco la classifica annunciata da Milly Carlucci a fine puntata: