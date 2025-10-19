Programmi tv
video suggerito
video suggerito
Ballando con le stelle 2025

Ballando con le stelle 2025, nessun eliminato: la classifica dopo la quarta puntata

Nessuna coppia è stata eliminata nella quarta puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 18 ottobre. Renato Zero ballerino per una notte. La coppia vincitrice è Barbara D’Urso- Pasquale La Rocca. Riceveranno un bonus di 10 punti la prossima settimana.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Milly Carlucci con Renato Zero, ballerino per una notte
Milly Carlucci con Renato Zero, ballerino per una notte
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Ballando con le stelle 2025

Nessuna coppia è eliminata nella quarta puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 18 ottobre su Rai1. Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca hanno vinto la puntata classificandosi al primo posto. Ballerino per una notte Renato Zero, che si è esibito davanti al pubblico e alla giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. La coppia vincitrice di puntata è stata, come ha annunciato Milly Carlucci dopo il verdetto della giuria e del pubblico da casa. Riceveranno un bonus di 10 punti per la prossima settimana.

Chi è il concorrente eliminato nella puntata del 18 ottobre

Nessuna coppia è stata eliminata nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2025. All'ultimo posto, la coppia composta da: Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. Il prossimo appuntamento è per sabato 25 ottobre su Rai1. Nel corso della puntata, polemiche tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli e la solidarietà di Milly Carlucci a Sigfrido Ranucci. Ancora Selvaggia mette sotto pressione Filippo Magnini, innescando un duello a distanza con l'altro artista Fabio Fognini.

La classifica dopo la quarta puntata

Di seguito la classifica della quarta puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 18 ottobre. Dopo il parere della giuria e del pubblico a casa, tramite i social, c'è stato spazio anche l'assegnazione del tesoretto alla coppia: 25 punti a Barbara D'Urso- Pasquale La Rocca e altre 25 a Nikita Perotti- Andrea Delogu. Ecco la classifica annunciata da Milly Carlucci a fine puntata:

Leggi anche
Morta la madre di Simone Di Pasquale, lui è in diretta a Ballando con le stelle: “Grazie per avermi permesso di scegliere”
  1. Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca- 81 punti
  2. Andrea Delogu con Nikita Perotti- 68 punti
  3. Francesca Fialdini con Giovanni Pernice-58 punti
  4. Rosa Chemical con Erica Martinelli- 45 punti
  5. Fabio Fognini con Giada Lini- 44 punti
  6. Martina Colombari con Luca Favilla- 41 punti
  7. Filippo Magnini con Alessandra Tripoli- 41 punti
  8. Nancy Brilli con Carlo Aloia- 38 punti
  9. Paolo Belli e Anastasia Kuzmina- 38 punti
  10. Beppe Convertini con Veera Kinnunen- 26 punti
  11. Marcella Bella con Chiquito- 23 punti
  12. Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale- 12 punti
Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ballando
con le stelle
Nessuna coppia eliminata: la classifica dopo la quarta puntata
Barbara D'Urso ha capito tutto: il vero coraggio è dire no alla caciara
Gennaro Marco Duello
Barbara D'Urso esplode con Selvaggia: "Due anni ferma ingiustamente, tu non puoi sapere cosa ho passato"
Selvaggia mette sotto pressione Filippo Magnini: "Sei rigido" e lui: "Vengo dal nuoto dove le emozioni si controllano"
Marcella Bella: “A Ballando sono l’unica che ha un temperamento. Scontri con d’Urso? Chiedete a lei”
Morta la madre di Simone Di Pasquale, lui è in diretta a Ballando con le stelle: “Grazie per avermi permesso di scegliere”
Milly Carlucci e la solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato: “Un abbraccio a lui, alla sua famiglia e a Report”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views