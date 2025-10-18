Milly Carlucci e la solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato: “Un abbraccio a lui, alla sua famiglia e a Report”

Anche Milly Carlucci e l’intero gruppo di lavoro di Ballando con le stelle hanno manifestato la loro piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci per il grave attentato subito qualche giorno fa, quando una bomba è stata fatta esplodere sotto la sua automobile. Al conduttore di Report è arrivato l’abbraccio pubblico della collega Rai in diretta su Rai1.

L’intero mondo politico, giornalistico e televisivo si è stretto intorno a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia dopo l’attentato di alcuni giorni fa, quando una bomba piazzata sotto l’automobile del giornalista è esplosa a pochi metri da casa sua. Nell’esplosione sono rimaste coinvolte non solo l’auto di Ranucci, ma anche quella in uso alla figlia che, pochi minuti prima, era transitata proprio in quella strada. Dopo i vertici Rai e quelli di governo, anche l’intero gruppo di lavoro di Ballando con le stelle si è unito alla solidarietà espressa nei confronti del conduttore di Report.

Il messaggio di Milly Carlucci a Sigfrido Ranucci in diretta a Ballando con le stelle

Milly Carlucci ha approfittato della diretta del 18 ottobre per mandare un messaggio al collega. “A nome di tutto il gruppo di Ballando con le stelle, vogliamo dedicare un grandissimo abbraccio a Sigfrido Ranucci, alla sua famiglia e anche alla famiglia di Report”, ha detto la conduttrice, accolta da un lungo applauso del pubblico in studio, dei giurati e dei protagonisti del talent show collegati dalla “sala delle stelle”.

L’attentato a Sigfrido Ranucci: una bomba esplosa sotto la sua automobile

Intanto, proseguono le indagini sul grave attentato che ha colpito Ranucci la sera di giovedì 16 ottobre. Una bomba, piazzata sotto la sua auto parcheggiata a pochi metri dall’abitazione, è stata fatta esplodere, coinvolgendo anche l’automobile della figlia. Sono diverse le piste seguite dai carabinieri per risalire ai responsabili. Report ha dedicato negli ultimi mesi ampie inchieste a temi delicati: dal porto di Fiumicino alla criminalità organizzata, dagli ambienti dell’estrema destra al mondo degli ultras, fino agli illeciti nella politica. Ranucci ha presentato più denunce dal 2021 a oggi e ha dichiarato di avere ricevuto almeno quattro minacce particolarmente gravi.