Bomba esplode e distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista Rai e conduttore di Report: “Usato almeno 1 kg di esplosivo”

Sigfrido Ranucci

Grave vicenda avvenuta stanotte: l'auto del giornalista Rai Sigfrido Ranucci, 64 anni, conduttore della trasmissione d'inchiesta Report, su Raitre, e quella di sua figlia, sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Il fatto è avvenuto a Pomezia, alle porte di Roma, in località Campo Ascolano.

A darne notizia, stanotte 17 ottobre poco dopo le 2 del mattino, sono stati i social della trasmissione Rai che parla di «due ordigni» e spiega che «hanno distrutto le automobili parcheggiate davanti casa a Campo Ascolano, alle porte di Roma».

Secondo la nota diffusa da Report a mezzo social, insieme ad un video delle auto distrutte, «la deflagrazione avrebbe potuto uccidere». «L'auto è saltata in aria – si legge – danneggiando anche l'altra auto di famiglia e la casa accanto». Non ci sono feriti. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche, avvisato il Prefetto. Ranucci è già sotto scorta dal 2021.

Le primissime dichiarazioni del giornalista, dal 2017 alla conduzione di Report, dagli anni Novanta in Rai come inviato, sono state rese al Corriere: «Mia figlia – ha detto – è passata davanti alla mia auto pochi minuti prima dell'esplosione. Avrebbero potuto ammazzare una persona, avrebbero potuto ammazzare mia figlia. Hanno usato almeno un chilo di esplosivo. C'è un clima di isolamento e di delegittimazione nei miei confronti, negli ultimi mesi ho ricevuto varie minacce, tutte oggetto di denuncia».