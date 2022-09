Quante persone hanno visto i funerali della Regina Elisabetta nel mondo I funerali della Regina Elisabetta II hanno monopolizzato la giornata di lunedì 19 settembre. Ecco quante persone nel Regno Unito, in Italia e nel mondo hanno assistito alla cerimonia.

A cura di Daniela Seclì

I funerali della Regina Elisabetta II hanno monopolizzato la giornata di lunedì 19 settembre. Le immagini del feretro accompagnato dalla famiglia reale, sono state diffuse in tutto il mondo. Ogni dettaglio è stato sezionato e commentato, dalle lacrime della piccola Charlotte alle espressioni di Meghan Markle, fino al look impeccabile della Principessa di Galles Kate Middleton. Ma quante persone hanno seguito l'evento nel Regno Unito, in Italia e nel mondo? Ecco i dati degli ascolti.

Gli ascolti dei funerali della Regina Elisabetta II nel Regno Unito e nel mondo

Secondo quanto riporta la BBC, i funerali della Regina Elisabetta II hanno raggiunto cifre da capogiro nel Regno Unito. Tantissimi i sudditi che hanno assistito alla cerimonia – proposta da 50 canali – sul divano di casa, evitando la folla, le file interminabili e i malori dovuti alla stanchezza. La BBC parla di 28 milioni di spettatori che hanno assistito alla processione. Deadline riporta anche un picco di 37.5 milioni. Lo stesso sito, inoltre, stima che l'evento è stato seguito da 4 miliardi di spettatori nel mondo.

Gli ascolti in Italia, tra Verissimo e lo Speciale TG1

In Italia, la diretta dei funerali della Regina Elisabetta II è stata affidata a Monica Maggioni e allo speciale TG1, che è andato in onda dalle ore 10:30 alle ore 15:00. L'addio alla sovrana è stato seguito da 3.383.000 spettatori con il 33.53% di share. Canale5, invece, ha puntato su Silvia Toffanin. La conduttrice, al timone del programma Verissimo: The Queen Addio alla Regina, è stata seguita da 2.287.000 telespettatori con il 21.51%. Il prossimo importante evento legato alla famiglia reale è quello dell'incoronazione di Re Carlo III. Il figlio di Elisabetta è già riconosciuto come sovrano, perché il trono non può restare vacante, tuttavia non è ancora avvenuta la cerimonia formale di incoronazione. Al momento non è nota la data e, come riporta la BBC, potrebbero volerci anche dei mesi. Non è da escludere che accada nel 2023.