Quando inizia Uomini e Donne 2022: data e orario della prima puntata Da metà settembre torna su Canale 5 l’appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi andrà in onda come sempre dal lunedì al venerdì alle 14.45. Già dalle prime puntate dovremmo conoscere i nuovi tronisti di quest’edizione.

A cura di Giulia Turco

Con la fine dell'estate e il riavvio dei palinsesti televisivi, cresce l'attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne. L'edizione 2022/2023 del programma partirà da metà settembre e terrà compagnia al pubblico di Canale 5 fino alla prossima primavera. Come sempre l'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45. Durante la puntata d'inizio, dovremmo conoscere già qualcuno dei nuovi tronisti di questa edizione, oltre a ritrovare naturalmente i cavalieri e le dame del trono over.

La prima puntata di Uomini e Donne: quando ricomincia, le anticipazioni

Stando al sito SuperGuidaTv la prima puntata di Uomini e Donne 2022/2023 dovrebbe andare in onda lunedì 19 settembre alle 14.45 su Canale 5. Finora vige il totale riserbo su quanto avverrà in studio, ma già dalla prima settimana di settembre dovrebbe iniziare a circolare in rete qualche anticipazione. Secondo le indiscrezioni infatti le prime puntate dovrebbero essere registrate agli Studi Elios di Roma tra martedì 30 e mercoledì 31 agosto. Probabilmente sarà l'occasione per conoscere i primi tronisti, che quest'anno dovrebbero essere quattro: tre ragazzi saranno scelti dalla redazione, mentre il quarto dovrebbe essere eletto dal parterre del trono over.

Chi ci sarà del trono over nella prima puntata del 19 settembre 2022

Mentre per quanto riguarda il trono classico toccherà aspettare ancora qualche giorno per scoprire di più, sappiamo già per certo quali saranno i grandi ritorni del trono over. Sarebbe già confermata la presenza della dama torinese Ida Platano che dopo l’ennesima delusione incassata da Guarnieri tornerà a cercare l’amore, ma resta in bilico quella di Gemma Galgani, la cui permanenza in studio è in bilico da diverso tempo.

Dovrebbe essere riconfermata anche la presenza del polemico Armando Incarnato e negli ultimi giorni si vocifera anche del ritorno di Gloria Nicoletti, una delle sue corteggiatrici notata già anche da Riccardo Guarnieri. Dopo una breve liason con Fabio Antonucci, la dama romana dovrebbe tornare a calcare il parterre.