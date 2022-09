Slitta la partenza di Uomini e Donne, quando inizia il dating show di Canale 5 Uomini e Donne inizierà martedì 20 settembre e non lunedì 19 come previsto. Lo slittamento è dovuto alla necessità di lasciare spazio al Tg5 che trasmetterà i funerali della Regina Elisabetta.

A cura di Ilaria Costabile

I fan di Uomini e Donne dovranno aspettare ancora qualche giorno per veder ritornare i loro beniamini sul piccolo schermo. Il dating show di Canale 5, infatti, riprenderà martedì 20 settembre, a partire dalle 14:45. La prossima stagione slitta la sua partenza per poter lasciare spazio ad uno speciale del Tg5 che il 19 settembre seguirà in contemporanea con l'Inghilterra, i funerali della Regina Elisabetta.

Perché la prima puntata di Uomini e Donne non va in onda lunedì

Un cambio di programma improvviso e che si piega all'esigenza di lasciare spazio ad un evento di una portata significativa, come per l'appunto i funerali di Stato della sovrana inglese, che genereranno non poco interesse tra i telespettatori. Nell'attesa della prossima stagione, con tutti i protagonisti del Trono Over che sono pronti a tornare più carichi di prima, sono arrivate anche le prime anticipazioni dello show di Canale 5. Da martedì 20 settembre, quindi, ritorna il consueto appuntamento con Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti, pronti a commentare e seguire passo dopo passo cavalieri e dame alla ricerca dell'amore, ma anche giovani uomini e donne che non vedono l'ora di mettersi in gioco.

Anticipazioni di Uomini e Donne

Nei primi due appuntamenti dello show si Canale 5, la padrona di casa presenterà i quattro nuovi tronisti. Tornerà anche un nome già noto al programma, Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, che avrebbe già ai suoi piedi Alessandro Vicinanza, cavaliere col quale Ida Platano aveva iniziato una frequentazione, conclusasi poi in un nulla di fatto. Ci sarà anche il ritorno di Riccardo Guarnieri più combattivo che mai, Armando Incarnato e anche dell'immancabile ritorno di Gemma Galgani che avrà ad attenderla un nuovo corteggiatore, Didier, di Lugano. Si prospetta una stagione piuttosto ricca e piena di colpi di scena, ma per entrare nel vivo i fan dovranno attendere poco più del previsto.