Anticipazioni Uomini e Donne: Riccardo ci riprova con Federica Aversano, tornano Gemma e Pinuccia Il ritorno di Federica Aversano susciterà un certo movimento in studio. Ida Platano si consolerà con il giovane Alessandro e Gemma Galgani incasserà una nuova delusione.

A cura di Giulia Turco

La prima puntata di Uomini e Donne 2022/2023 va in onda lunedì 19 settembre alle 14.45 su Canale 5. Nel frattempo però sono già state avviate le prime due giornate di registrazioni, durante le quali hanno fatto il loro ingresso in studio i nuovi tronisti. Oltre alle prime conoscenze con i corteggiatori e le prime esterne, vedremo tornare nel parterre del dating show di Maria De Filippi anche tanti volti noti, in particolare Gemma Galgani che non lascerà il programma, e Pinuccia la dama di Vigevano che ha colpito il cuore della conduttrice.

Riccardo Guarnieri prova a corteggiare Federica Aversano

Già dalle prime puntate il ritorno di Federica Aversano susciterà un certo movimento in studio. L’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri torna come tronista di questa nuova edizione, come già era successo a Matteo e a Luca Salatino, “scartati” in passato. Federica riaccenderà la passione di Riccardo Guarnieri, che tenterà di riavvicinarsi. Davanti alla proposta di Maria di passare dal trovo over a quello classico però, con la possibilità quindi di essere rispedito a casa, Guarnieri rifiuterà lasciando Federica libera nel suo percorso. La tronista finirà in pasto a Tina Cipollari, che sembra aver scelto la sua “vittima” di questa edizione.

Gemma Galgani incassa l'ennesima delusione

Grandi ritorni per il trono over che avrà ancora per protagonista Gemma Galgani. La dama si lascerà andare ben presto ad un bacio, per poi restare delusa dal cavaliere che le rifilerà un due di picche. Scatta il bacio anche per Ida Platano che, superate le ferite di Guarnieri, ci riproverà con Alessandro, più giovane di lei, che verrà preso di mira dal temibile Armando Incarnato. Non proseguirà invece la conoscenza tra Alessandro e Pinuccia e il cavaliere passerà ad una nuova conoscenza, mentre la dama profondamente delusa finirà ancora una volta immischiata in una lite tesissima con Tina.