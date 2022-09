“A Uomini e Donne rissa sfiorata tra Riccardo e un corteggiatore di Ida”: la reazione di De Filippi Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata giovedì 8 settembre. Riflettori puntati su Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

A cura di Daniela Seclì

Giovedì 8 settembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni diffuse dalla pagina UominiEDonneTronoClassicoEOver, in studio l'atmosfera sarebbe stata decisamente incandescente e a tratti carica di tensione. Vediamo cosa è successo, tra risse sfiorate e riflettori puntati su Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Tensione tra Tina e Pinuccia, poi la rissa sfiorata

Secondo quanto riportano le anticipazioni, la puntata avrebbe avuto inizio proprio da uno scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia. Insomma, sembra che le due non abbiano ancora trovato un punto di incontro e anche questa nuova stagione del programma pomeridiano di Maria De Filippi si preannuncia carica della consueta dose di liti. Intanto, sembra che Ida Platano stia tentando di voltare pagina. Sarebbe uscita con un nuovo corteggiatore. Quando la parola è passata a Riccardo Guarnieri, l'uomo avrebbe discusso animatamente con Ida Platano e Gemma Galgani, dopo la messa in onda di un video che riassumeva uno scontro avuto con loro nella scorsa registrazione. Inoltre, nelle anticipazioni si legge: "Tra Riccardo e il nuovo corteggiatore di Ida si sfiora la rissa". Maria De Filippi sarebbe intervenuta, chiedendo ai due uomini di stringersi la mano e così avrebbero fatto.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, segnali di riavvicinamento

Maria De Filippi, poi, sarebbe tornata a parlare del rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La conduttrice avrebbe avanzato un'ipotesi: se il cavaliere è così convinto che Ida sia ancora innamorata di lui, potrebbe esserci un fondo di verità. Così, Maria avrebbe chiesto a Ida di elencare tutto ciò che ancora apprezza di Riccardo Guarnieri, nonostante i loro contrasti. Ascoltando l'elenco dei suoi pregi, Riccardo si sarebbe commosso. Non resta che attendere la messa in onda della puntata di Uomini e Donne per scoprire tutti i dettagli e assistere a come sono andate le cose.